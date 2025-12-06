Juliette Binoche dice que le dijo a Sean Baker que quiere trabajar con él

En la noche de inauguración del Festival de Cine del Mar Rojo en Jeddah el jueves, Juliette Binoche estuvo entre los máximos homenajeados. Pero además de recibir un premio del festival por sus contribuciones al cine, el icono del cine francés también recibió un homenaje inesperado del presidente del jurado, Sean Baker.

Mientras hablaba en el escenario durante la ceremonia, el cineasta detrás del multipremiado éxito del año pasado “Anora” reveló que no era simplemente un gran admirador del trabajo de Binoche, sino que también tenía un cartel enmarcado de su drama romántico de 1991 “Lovers on the Bridge” colgado en su pared.

Afortunadamente, tanto la actriz ganadora del Oscar como el director ganador del Oscar han logrado conectarse en el festival de Arabia Saudita desde entonces, y Binoche reveló que habían «intercambiado números».

Hablando en el Variety Lounge presentado por el Red Sea Film Festival el sábado, Binoche también dijo que incluso había propuesto estar en una de sus películas.

“Le grité: ¡Quiero trabajar contigo!”

Baker, dijo, le dijo que planeaba alejarse de su estilo anterior de realización cinematográfica y «quiere hacer películas de acción».

Si bien Baker pudo haber ganado la Palma de Oro por “Anora” en 2024, la decisión del principal premio de Cannes de este año en realidad recayó en gran medida sobre los hombros de Binoche, quien actuó como presidenta del jurado. Varias de las películas de la selección oficial, incluidas “Sirat” y “The Mastermind”, se proyectarán en Jeddah, algo que ella observó con orgullo.

«Estábamos muy contentos como jurado de encontrar esas películas», dijo. “¡Tuvimos un buen año!”

La ganadora absoluta en Cannes fue, por supuesto, “Fue sólo un accidente”, de Jafar Panahi, una película que ahora representa a Francia en los próximos Premios de la Academia. También es una película en la que Panahi fue recientemente sentenciado en rebeldía a un año de prisión por el Tribunal Revolucionario Islámico por cargos de “actividades de propaganda” contra el sistema iraní.

Binoche reconoció las últimas acciones contra Panahi, pero también recordó el Festival de Cine de Cannes de 2010, donde el cineasta iraní iba a actuar como miembro del jurado pero no pudo asistir porque estaba encarcelado en Teherán. También fue un año en el que Binoche ganó la Palma a la mejor actriz por “Copia certificada”.

“Pusieron su nombre en una silla vacía para que se viera la ausencia de su presencia, y cuando recibí mi premio a la mejor actriz, agarré su nombre, lo puse frente a la cámara y hablé de Jafar”, dijo. «Y lo liberaron tres días después. Así que creo que la combinación de tenerlo en Cannes lo puso en el jurado y, probablemente, yo participé de alguna manera. Así que darle el premio 15 años después fue muy significativo».