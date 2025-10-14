Julien Temple Johnny Pigozzi Doc ‘Soy Curious Johnny’ revela tráiler

director británico Templo de JuliánEl nuevo documental de «I Am Curious Johnny», sobre el heredero industrial, fotógrafo, coleccionista de arte y filántropo Johnny Pigozzi, se estrenará mundialmente el viernes en el Festival de Cine de Roma antes de su estreno el 3 de noviembre. HBO Máx.

“Soy el curioso Johnny”, cuyo tráiler Variedad puede debutar exclusivamente a continuación, sigue al heredero italiano nacido en Francia y director ejecutivo de la marca de automóviles Simca, que ahora vive en Los Ángeles. Mucho antes de la llegada de las redes sociales, Pigozzi “inventó el selfie” en los años 70, según la sinopsis de la película, capturando momentos de celebridades desde el Studio 54 de Nueva York hasta el Polo Lounge en Beverly Hills.

El divertido documental presenta afectuosos homenajes de Michael Douglas, Martha Stewart, Mick Jagger, Diane von Furstenberg y Graydon Carter, por nombrar algunas celebridades con las que el hasta ahora esquivo Pigozzi se ha vuelto cercano durante las últimas cinco décadas. Pigozzi, por cierto, posee una de las mejores colecciones de arte africano contemporáneo del mundo.

En su declaración de director, Pigozzi describe a Temple como “un enigma, no muy diferente del Sr. Arkadin moderno”, en referencia al esquivo multimillonario de la película homónima de Orson Welles. «Johnny ha pasado su vida escapando de la sombra de su padre extremadamente rico pero cruel y distante, tratando constantemente de definir quién es a través de su inquieta creatividad».

La declaración continúa: «Durante más de 50 años, ha hecho una forma de arte al tomarse selfies con sus amigos: las estrellas de rock y de Hollywood más ricas y famosas, miembros de la alta sociedad, multimillonarios de los medios y Tech Bros del planeta. Johnny, una figura parecida a Zelig, conoce a todos los que son alguien, pero en el contexto del público en general, nadie sabe quién es, hasta ahora. Es una película sobre la riqueza y sus efectos en quienes la poseen, pero también sobre qué creer y qué no creer en un ser humano, y explora con humor los posibles peligros de la IA y su capacidad para alucinar versiones alternativas de la verdad”.

Temple, que alguna vez fue un enfant terrible de la escena punk, comenzó su carrera filmando los Sex Pistols y convirtió el metraje en las películas «The Great Rock ‘n’ Roll Swindle» y «The Filth and the Fury». Su trabajo más reciente incluye “The Eternity Man”, “Oil City Confidential” sobre la banda británica Dr. Feelgood, “Requiem for Detroit” y su documental sobre Londres “The Modern Babylon”.

“I Am Curious Johnny” está producida por Jeremy Thomas, con sede en Londres, a través de su Recorded Picture Company, Temple a través de su compañía Nitrate Film y PJ van Sandwijk en Storyteller Productions.

Mira el avance a continuación.