Julie Delpy y Suranne Jones se hacen cargo

Los imperios se desmoronan más fácilmente de lo que a muchos de nosotros nos gustaría admitir, y en NetflixLa nueva serie limitada «Rehén«-Escrito y creado por el escriba» Bridge of Spies «Matt Charman-Dos líderes mundiales enfrentan una crisis internacional que amenaza sus vidas personales, carreras y los países que han tenido la tarea de defenderse. Apreciado con un lado de melodrama, el thriller político es un intrincado rompecabezas de poder, inquietud y opciones inimaginables.

«Roshete» se abre en el actual Londres. A solo ocho meses de su papel, el primer ministro británico Abigail Dalton (Suranne Jones) se enfrenta a dos crisis importantes. En un intento por arreglar la economía vacilante, ha reducido el presupuesto militar del Reino Unido con grandes cantidades, para disgusto de su gabinete. Además, el Servicio Nacional de Salud se enfrenta a una crisis de suministro. Las farmacias de todo el país tienen estantes desnudos, y los ciudadanos más en riesgo no pueden obtener medicamentos para salvar vidas. Aún así, Dalton está decidido a seguir adelante con una cumbre anglo-francesa y su reunión histórica con el presidente francés Vivienne Toussaint (Julie Delpy). Desafortunadamente, en medio de las negociaciones sobre los refugiados y la ayuda médica de Francia, Dalton aprende a su esposo, el Dr. Alex Anderson (Ashley Thomas), y su equipo ha sido tomado como rehén en la Guayana Francesa mientras administra ayuda a los lugareños necesitados.

Horrorizado, Dalton recurre al presidente Toussaint por su ayuda, pero el líder de extrema derecha preferiría participar en Quid Pro Quo que Allyship. Lo que es peor, los secuestradores de Alex exigen la renuncia de Dalton a cambio de su rendimiento seguro. En cinco episodios, «Hosage» se mueve a un ritmo de rasgadura. A medida que se revela información adicional sobre los secuestradores y el pasado político de Dalton, se hace bastante evidente que esto está más allá de una simple estratagema para expulsar al primer ministro. Además, mientras que Toussaint inicialmente busca usar la desgracia de Dalton para su ganancia, se da cuenta de que sus propias deficiencias están a punto de ser expuestas.

Aunque las estructuras y las tensiones del gobierno son fascinantes de ver, lo que hace cautivadoras «como rehenes» es ver a dos mujeres como jefas de estado que son vilipendiadas y socavadas a cada paso debido a la misoginia y cualquier debilidad percibida. La serie ilustra la inhumanidad central de la política, y es fácil ver por qué tantos políticos se vuelven crueles e insensibles para preservarse sobre las personas a las que prometieron ayudar.

Jones y Delpy son fantásticos en sus respectivos roles, pero el «rehén» tiene una cualidad jabonosa, evitando que se eleve a un verdadero drama alto. Además, algunos de los puntos de la trama de la serie florecen de la nada (como cuando Alex va absurdamente a la Guayana sin un detalle de seguridad). Si bien es divertidos de ver, no parecen ideas completamente desarrolladas. Además, el Big Bad en el programa no está tan completamente realizado como el público podría esperar. Aún así, a pesar de estos percances menores, la narración es cautivadora, la tensión entre Dalton y Toussaint es palpable y la fricción tiene que Dalton tiene con su hija adolescente, Sylvie (Isobel Akuwudike), después de que el secuestro de Alex sea destripado.

El penúltimo episodio, Episodio 4, es el showstopper aquí. En medio de la protesta pública y la agitación, Dalton y el presidente Toussaint reflexionan sobre sus motivaciones para ingresar a la política y las duraciones a las que irán para asegurar su futuro político. También es un recordatorio para los espectadores de que incluso cuando creemos que sabemos cómo terminará una historia, a menudo cambia en una nueva dirección, lo que nos obliga a abrir nuestros ojos y mentes a resultados y perspectivas alternativas.

A pesar de algunas historias realmente descabelladas y un giro bastante salaz, «rehén» vale la pena viajar. Si el gobierno estadounidense actual estuviera en un estado diferente, las perspectivas del programa pueden haber sido ligeramente diferentes. Sin embargo, a través de una lente de 2025, la serie limitada recuerda al público sobre la fragilidad de la democracia, que los políticos perfectos no existen y por qué la codicia y la venganza enraizadas en la base son lo suficientemente fuertes como para nivelarlo todo en cualquier momento.

«Hosage» ahora se está transmitiendo en Netflix.