Julianne Nicholson ‘Hacks’ gana a Emmy para la actriz invitada en comedia

Julianne Nicholson ha ganado el Emmy para actriz invitada en una comedia.

Nicholson es un doble nominado este año, anotando dos nominaciones al Emmy, por su inquietante giro en el thriller político post-apocalíptico de Hulu «Paraíso«Y su actuación cómica que roba la escena en HBO Max»Trucos»

En «Hacks», Nicholson interpretó a la memorable Mary Alice, también conocida como «Dance Mom». Hablando sobre el papel, Nicholson dijo: «Entré como un gran admirador del programa. Así que es un poco surrealista estar de repente bajo Jimmy y Kayla».

La fisicalidad del papel tampoco fue broma. Nicholson trabajó en estrecha colaboración con el coreógrafo Corey Baker para desarrollar el estilo de baile torpe y sincero de su personaje. «Trabajé en mi trasero para aprender estos bailes», dijo. «Tuve que trabajar muy duro para lucir tan mal».

Esto marca su segunda victoria en el Emmy. Nicholson ganó la destacada actriz de reparto en una serie o película limitada o de antología para la serie limitada «Mare of Easttown» de HBO.

También estaban nominados en la categoría Jamie Lee Curtis, Olivia Colman, Robby Hoffman, Zoe Kravitz y Cynthia Erivo.

El Artes creativas Emmys Se llevan a cabo durante dos noches en el Peacock Theatre en el centro de Los Ángeles.

Entrando en la noche, «Ruptura«Llegó a 27 nominaciones, incluyendo un diseño de producción sobresaliente y una edición sobresaliente. El diseñador de producción Jeremy Hindle fue nominado para sus sets. «Woe’s Hollow» (episodio 4) fue su El episodio más desafiante de la temporadaPorque dispararon a todos los exteriores en el lugar.

En la categoría de personaje de Voicever/Short Form Performer, Julie Andrews consiguió una nominación para su trabajo en la serie de Netflix «Bridgerton» como The Voice of Lady Penelope. La ganadora del año pasado, Maya Rudolph, obtuvo una nominación nuevamente por su trabajo como Connie the Hormone Monstress en «Big Mouth».

La superestrella de la música Beyoncé también está nominada en The Creative Arts Emmys. Obtuvo una nominación para una dirección sobresaliente para una categoría especial de variedades para «Beyoncé Bowl». El especial de Netflix consiguió un total de cuatro nominaciones, incluida la variedad sobresaliente (en vivo).

Mes pasado, La academia de televisión dio a conocer a los ganadores de los 77º Premios Emmy en sus categorías con juradas altamente especializadas, celebrando logros destacados en animación, vestuario, programación de medios emergente y diseño de movimiento.

Beyonce se llevó a casa al Emmy por disfraces sobresalientes para la programación de variedad, no ficción o realidad. La superestrella comparte crédito de diseño junto con Shiona Turini, con un extenso equipo creativo que da vida a la visión. «Arcane» de Netflix obtuvo dos honores, con Bruno Couchinho reconocido por el diseño de fondo en el episodio «The Dirt Under Your Nails» y Faustine Dumontier honrado por su arte de color en «El mensaje oculto dentro del patrón».

Los 77º Premios Emmy serán organizados por Nate Bargatze y transmitirán en vivo el domingo 14 de septiembre a las 8 pm ET/5 PM PT en CBS, así como transmitir en vivo y a pedido a través de paquetes seleccionados en Paramount+.