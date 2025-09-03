Julian Schnabel en Gal Gadot, Gerard Butler Boicott llama a Venecia

Julian Schnabel ha respondido a las llamadas de los activistas de Gaza para Gal Gadot y Gerard Butler, dos de las estrellas de su nueva película «En la mano de Dante«Ser desinvitado de Festival de Cine de Venecia Sobre su apoyo a Israel.

Antes del festival de este año, los organizadores de Venecia fueron instados en una carta abierta por cientos de cineastas y artistas internacionales a tomar un «puesto claro e inequívoco [in] condenando «la guerra en curso en Gaza. Algunos incluso llamaron a las celebridades desinvitas que han mostrado apoyo público a Israel, incluidos Gadot y Butler. Aunque el jefe de Venecia, Alberto Barbera, confirmó que no estaban invitados, ninguno de los actores está presente en el festival.

«Creo que no hay razón para boicotear a los artistas», respondió Schnabel cuando se le preguntó sobre el asunto durante la conferencia de prensa «en la mano de Dante» el miércoles. «Seleccioné a esos actores por sus méritos como actores, e hicieron un trabajo extraordinario en la película y eso es todo. Creo que deberíamos hablar sobre la película, en lugar de este problema».

La película que viaja en el tiempo se basa en el libro homónimo de Nick Tosches, que gira en torno a un manuscrito escrito a mano del poema de Dante Alighieri «The Divine Comedy» que se encuentra en la Biblioteca Vaticana y hace que un sacerdote a un jefe de la mafia en la ciudad de Nueva York, donde es tomado por Tosches después de que se le pide que verifique su autenticidad. Luego, como Dante, Tosches se embarca en su propio viaje.

Oscar Isaacquien interpreta a Tosches y Dante, estuvo presente en la conferencia de prensa y discutió lo que lo atrajo al proyecto. «Creo que la imposibilidad de eso. Creo que es por eso que entramos en este tipo de cosas, ya sabes. El sueño imposible», dijo Isaac. «Algo sobre avanzar hacia los más misteriosos: leerlo y no tener idea de cómo se daría cuenta, creo que eso es lo que es tan emocionante».

El elenco «En The Hand of Dante» también incluye a Jason Momoa, John Malkovich, Louis Cancelmi, Sabrina Impacciatore y Franco Nero. Schnabel también pudo elegir a Martin Scorsese en un papel pequeño pero poderoso como un sabio anciano llamado Isaías, que influye en Dante Alighieri mientras él escribe «La comedia divina».

«Hand of Dante» también cuenta con una gran cantidad de actores italianos más allá de Impacciatore y Nero, incluidos Claudio Santamaria, Guido Caprino, Paolo Bonacelli y Dora Romano, quien interpretó a la matriarca que come mozzarella con sus manos y vulgaran vulgaridades en Paolo Sorrentino «The Hand of God».

«En The Hand of Dante» se estrenará en Venecia el miércoles por la noche.