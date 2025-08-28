Julian Schnabel en ‘En Hand of Dante’, y lanzamiento de Martin Scorsese

Después de hacer películas sobre artistas de diferentes épocas, incluidas «Basquiat» y Van Gogh Biopic «At Eternity’s Gate», Julian Schnabel Cruzos entre los siglos XIV y XXI en su nueva película muy inventiva «en The Hand of Dante». El drama, que se estrena en la competencia en Festival de Cine de Venecia El 3 de septiembre, sigue la vida paralela de dos artistas que resultan ser la misma persona.

El trabajo de larga duración de Schnabel se basa en el libro homónimo de Nick Tosches, que combina el crimen con intriga literaria y proviene de la pasión ilimitada del autor por Dante Alighieri. «Hand of Dante» sigue la vida de un personaje basado en Tosches, que proviene de una familia de gángsters de Nueva Jersey. Cuando se encuentra un manuscrito escrito a mano del poema de Dante «The Divine Comedy» en la Biblioteca del Vaticano y se abre paso de un sacerdote a un jefe de la mafia en la ciudad de Nueva York, se pide a Tosches que verifique su autenticidad. Luego, como Dante, Tosches se embarca en su propio viaje y, en la película, se convierte en la «Reencarnación» del poeta del toscano del siglo XIV, como dice Schnabel.

Para hacer este trabajo de amor, Schnabel reclutó un elenco estelar que comprende a Oscar Isaac, que interpreta a Tosches y Dante – Gal Gadot, Jason Momoa, Gerard Butler, John Malkovich, Louis Cancelmi, Sabrina Impacciatore y Franco Nero. También pudo lanzar Martin Scorsese En un papel pequeño pero poderoso como un sabio anciano llamado Isaías, que influye en Dante Alighieri mientras escribe «La comedia divina».

Schnabel, antes del estreno de Venecia de la película, habló con Variedad Acerca de por qué hacer «en la mano de Dante» refleja su propio viaje como artista y la historia detrás de la línea de Scorsese en la película, «árabe es el nuevo judío», que seguramente hará un chapuzón, ya que Israel está siendo acusado de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

Comencemos desde el principio. Tienes el libro de Nick Tosches de Johnny Depp cuando hiciste «Antes de la noche cae». ¿Cuál es el elemento más fuerte de «en la mano de Dante» que provocó tu deseo de ponerlo en la pantalla?

Johnny me había dado cuatro o cinco libros y elegí el más imposible. Cuando lo leí, y vi cuánto sabía realmente sobre Dante, pensé: «Tal vez Nick es la reencarnación de Dante Alighieri». ¿Por qué un niño nacido en una familia de gángsters de Newark, Nueva Jersey, es la reencarnación de Dante?

Las personas tienden a pensar que los artistas, porque pueden hacer una obra de arte perfecta, o aspiran a eso, que sus vidas son perfectas. Eso provocó en mí algo que pensé que sabía y que podía mostrar en una película. Podría demostrar que la vida de Nick era imperfecta, y la vida de Dante era imperfecta. Son vidas paralelas y tenían el mismo problema. Básicamente, Dante tardó 700 años en darse cuenta de que estaba enamorado de la mujer equivocada. Básicamente, de lo que está enamorado no es Beatrice sino su descripción de ella. Está enamorado de su trabajo, por lo que excluye a su familia. Excluye a su esposa [Gemma Donati]. Creo que eso le sucede mucho a los artistas.

Háblame de la estructura narrativa.

Empecé a pensar en [1942 romantic drama] «Cosecha aleatoria» con Ronald Colman y Greer Garson. Hay un momento en el que Ronald Colman tiene amnesia. Conoce a esta cantante de clubes nocturnos que lo lleva bajo su ala. Tienen un bebé, viven en el campo, y luego va a Liverpool para conseguir un trabajo como escritor y es atropellado por un automóvil. Y [afterwards] Él recuerda quién era, pero olvidó que estaba casado con ella y que perdieron a su bebé. Entonces [later] Es un señor de la industria sentado en su oficina y presiona un botón y esta mujer entra, es su secretaria, pero en realidad es su esposa. Punto a ser que el público sabe que es su esposa. Y básicamente pasan el resto de la película con la esperanza de que lo vaya a resolver.

Martin Scorsese, en su declaración, dice que «se unió cuidadosamente una historia complicada». Cuéntame más sobre concebir esta película que se entrecruve entre los siglos XIV y XXI y alterna en blanco y negro y color.

Sabes que estás en el siglo XXI cuando está en blanco y negro, y cuando va al siglo XIV cuando el mundo estaba en color. El [present day] Los gángsters viven en el purgatorio, se agitan y miran esto, «la comedia divina», como si fuera una especie de mercancía. En cambio, el siglo XIV es cuando la Cappella degli Scrovegni [the chapel in Padua with Giotto frescoes in which Dante is portrayed] fue pintado. En ese mundo, los árboles eran verdes y el cielo era azul.

¿Cómo conseguiste a Martin Scorsese a bordo? Además, hay una línea que su personaje, Isaías, dice que cuando se encuentra con Dante, que es: «El árabe es el nuevo judío». Lo repite dos veces. ¿Puedes explicar esa línea?

Marty ha sido un gran defensor de mis películas. Él ama mi trabajo y amo su trabajo. Es un gran honor que aceptó jugar este papel y me dijo que fue una gran experiencia.

Cuando Isaías dice «árabe es el nuevo judío», creo que está hablando de la [Arab] Diáspora en ese momento. También creo que si estamos hablando de lo que está sucediendo ahora, hice una película hace 15 años llamada «Miral» donde describí la situación palestina, y básicamente estaba representando el hecho de que los palestinos tienen un [largely untold] narrativo. Así que creo que estas personas han sufrido opresión. Pero la película [“Hand of Dante”] fue escrito mucho antes de que ocurriera la situación actual.

¿Pero crees que la línea «árabe es el nuevo judío» tiene una relevancia particular hoy?

Sí.

Háblame sobre el resto del elenco, comenzando con Oscar Isaac. ¿Cómo subió a bordo?

Oscar había estado al tanto de esto durante mucho tiempo. Al principio, Johnny iba a hacerlo, luego se involucró en otras cosas y no hemos hablado en mucho tiempo. Oscar me había dicho: «Si él [Johnny] No hace esto, estoy allí «. Creo que, mientras tanto, la vida de Oscar había evolucionado a donde estaba realmente listo para ser este tipo.

¿Cómo fue su proceso de trabajo con Isaac y con el resto de sus actores estelares?

No creo que la gente esté actuando en esta película. De hecho, creo que la forma en que lo hicimos, la gente está reaccionando a una situación en la que se están poniendo. Creo que Al Pacino también es extraordinario en esta película, y John Malkovich. Gerard Butler da el rendimiento de su vida.

Háblame sobre cómo trabajar con el músico y actor británico Benjamin Clementine («Dune»), quien compuso la partitura de la película y también interpreta a un personaje demoníaco que siente entre el pasado y el presente.

Conozco a Benjamin durante 10 años. Estamos muy cerca y creo que puede hacer cualquier cosa. Había hecho un pedazo de música llamado «Last Movement of Hope» que creo que tenía la intención de ser para «en Eternity’s Gate». Me encanta esta canción, pero no fue por ahí. Pero es la canción que toca cuando aparece por primera vez en la película, tocando el piano. Compuso toda la música de la película, y realmente suena como cantos gregorianos. Parece que estaba hecho, no sé, hace 500 años. Incluso consiguió que las mujeres sicilianas que realmente lloren en los funerales lo hagan.