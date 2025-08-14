Julian Glander en la característica animada indie ‘Boys Go To Júpiter’

Julian Glander no tenía una característica en mente cuando comenzó «Los chicos van a Júpiter. «

«Crecí la animación amorosa. Creo que todos los niños lo hacen, y siempre sentí que era muy especial para mí. E hice Flip Books cuando era niño, y luego fui a la universidad para las comunicaciones y específicamente a trabajar en publicidad. Y así comencé mi carrera como un redactor junior publicitario», dice el director y escritor.

«Me encontré en Nueva York, en el mundo de las personas que hicieron ilustración, y creo que veo que mi carrera hace estos pasos como el tipo de Internet evolucionó, donde comencé a hacer ilustraciones, y luego fue gifs animado, y luego hubo un ancho de banda para videos de un minuto, y luego dos o tres minutos, que solo me fue a un episodio de TV de 10 minutos, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego un episodio de TV de 10 minutos. Nueve veces seguidas.

Cartuna e Irony Point han adquirido los derechos de distribución de América del Norte a «Los niños van a Júpiter», que se inclinó en el Festival de Cine de Tribeca 2024. Cartuna e Irony Point lanzaron la película el 8 de agosto en el nuevo Centro de IFC de su ciudad, y eso será seguido por un arco del 15 de agosto en el Laemmle Glendale en Los Ángeles y luego despliegue a nivel nacional.

Ambientada en una ciudad costera de Florida, «Los niños van a Júpiter» sigue a Billy 5000, de 16 años (con la voz de (Jack Corbett), un prodigio de matemáticas y que abandona la escuela secundaria apresurando incansablemente para el sueño estadounidense de Big Bucks como un entrega de alimentos para Grubster. Hay criaturas alienígenas amigables que viven en el núcleo de la Tierra, hermana mayor y amigos de Billy, y amigos y un magnate de naranja sin seres.

Variedad El crítico Carlos Aguilar dijo en su reseña: “Inherentemente inesperado en el paisaje de la película independiente estadounidense, Julian Glander, la delicia idiosincrásica es la rara característica animada hecha fuera de los principales estudios de este país. Con su hilarantemente desactivada, singularmente estilizado y subreptic. Rangos de Bill Plympton, Dash Shaw y Don Hertzfeldt «. También fue nombrado un Variedad Elección de los críticos.

También es un comentario astuto sobre los estragos del capitalismo envueltos en la animación de color pastel, con la voz de actores como Elsie Fisher, Grace Kuhlenschmidt, Julio Torres, Janeane Garofalo, Julio Torres, Sarah Sherman y Joe Pera y la cantante-soldadora Miya Fulick y escritor-Director-Director.

«Creo que cualquiera que vea esa lista de nombres de elenco probablemente sabe si quiere ver esta película o no», dice Glander. «Julio es, quiero decir, es realmente brillante. Habíamos trabajado juntos en el libro de los niños antes de esto, por lo que tuvimos algo de relación, y tiene una mente tan especial y una forma especial de ver el mundo que, bueno, solo puedo hablar todo el día. Todo el elenco es personas como esa que realmente admiré y realmente conecté con su trabajo, y me pareció que también se conectarían con el guión».

Glander dice que la idea de la película surgió durante la pandemia, cuando se interesó en los conductores de entrega «como gente … Hubo un momento en el que comenzamos a entender que las personas que conducían camiones y automóviles todo el día a nuestro alrededor en realidad nos hicieron realmente las únicas personas que sucedían, y que toda nuestra sociedad dependía de ellos. Y ya había un momento en el que ya no se sintió a estos trabajadores esenciales.

Glander dice que pensó que había mucho potencial cómico en los nuevos rituales que todos estaban desarrollando para ordenar alimentos y recibirlo: «entrega sin contacto o nuestros pedidos de entrega súper específicos». Pero vio la vida de un conductor como un «cubo en el que podría encajar muchas otras ideas».

Sin embargo, no creía que fuera una característica, solo ideas que se colocaban de un lado a otro con su productor. «¿Qué pasa si escribí un guión, y luego, supongo, qué pasaría si intentáramos que algunas personas actuaran en él? Y yo cuando Julio y Elsie Fisher y Joe Pera saltaron a él, fueron las primeras personas que envié al respecto, entonces fue como, oh, creo que pensamos que tenemos una bola aquí.

La película, que también está salpicada de números musicales escritos por Glander, parece engañosamente simple, con el paisaje de Florida está inundado en los pasteles de los años ochenta.

«Como alguien que pasó mi adolescencia en Florida y no ha regresado, es más fácil seguir construyendo en mi mente como un lugar aún más mágico de lo que era», dice Glander. «Crecí en la tierra de los lagos, donde hicieron ‘Edward Scissorhands’, y esas casas todavía están allí. Los pintaron pastel para la sesión de la película para la película, que es increíble. Y la gente que compró las casas tuvo la opción de mantenerlos o pintarlos Beige, y todos los pintaron. Una cosa que está sucediendo en ‘Edward Scissorhands está hablando de esta manera de Begany de Began de Began de 1950. Para mí, eso es lo que representa Florida, es este tipo de magia que ha comenzado a pudrirse «.

Agrega: «Esta idea de que construimos esta sociedad utópica tan planificada alrededor del mundo de Disney y el aire acondicionado y estos nuevos autos grandes que teníamos, y luego nadie se encargó de tanto durante tanto tiempo. Y lo que sucede cuando todas esas cosas comienzan a acumular suciedad y polvo, y eso fue eso lo que estaba en mi mente cuando estaba construyendo los antecedentes».

Los personajes casi se parecen a las figuras de Playmobil, pero están sutilmente animados, y pueden ser divertidos e incluso desgarradores.

«Realmente siempre me ha atraído la animación, específicamente un stop-motion clásico como Gumby y Rankin-Bass y miré todos los especiales de ‘Peanuts’. donde a veces son solo dos círculos que hablan entre sí.