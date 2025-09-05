‘Julian’ de Cato Kusters es la historia del estado global del matrimonio entre personas del mismo sexo

En la nueva película del cineasta belga Cato Kusters «juliano«, Una pareja hace un plan para cometer una hazaña de activismo de Globetrotting, antes de que la tragedia ocurra.

Dibujado de las memorias del mismo nombre de Fleur Pierets, «Julian» cuenta la historia de Pierets (Nina Meurisse) y Julian P. Boom (Laurence Roothooft), una pareja lesbiana que deciden, en 2017, que deben crear conciencia sobre los pocos países con la igualdad matrimonial al mantener una boda en cada país que pueden legalmente pueden. (Lo llaman el proyecto 22, después de la cantidad de naciones que atacan). En medio de su viaje, Julian Falls enferma y el tono de la historia cambia.

La fábrica de partidos está manejando las ventas internacionales.

Contada de manera no lineal, la función de debut de Kusters (que se inclina en TIFF el 5 de septiembre) es sincero y apasionado; Kusters hablaron con Variedad sobre su viaje con esta historia de la vida real.

¿Cuándo se dio cuenta de la historia de Fleur y Julian?

Poco después de la muerte de Julian, Fleur escribió el libro, y luego hizo una pequeña gira de prensa; La escuché hablar en la radio. Tuve que estacionar mi auto al costado de la carretera, porque estaba sollozando. Ella es una oradora poderosa. Leí el libro y el día después de terminar el libro, conocí a Fleur. Conocíamos a algunas personas en común.

Solo más tarde supe que ya estaba en conversaciones para convertir a «Julian» en una película. No me estaba considerando una opción.

La historia pasa de la euforia a algo más melancólico y grave. ¿Cómo manejaste el cambio entre esos tonos?

En el centro de la historia se encuentra este gran amor entre estas dos personas. Es posible que vea eso en otro lugar. Pero lo que tiene una locura de esta historia es que hay tantos elementos contrastantes. En el apogeo de su vida juntos, ella resulta estar terminalmente enferma. Queríamos encontrar una manera, estructuralmente, tener la felicidad y la tristeza siempre consecutivas, para que se influyan y colorearan mutuamente. Es por eso que estamos constantemente saltando por el tiempo.

En los Estados Unidos, al menos, hay muchos temores sobre los derechos queer retrocediendo. ¿Cómo cambia el aterrizaje en 2025 cómo se verá «Julian»?

Afortunadamente y lamentablemente, siempre será una cápsula del tiempo. Terminamos la película diciendo que fueron 22 países en 2017 [where same-sex marriage was legal]Son 38 ahora. Pero viendo esta película en 10 años, no sabemos dónde estará.

Da miedo ver lo que está sucediendo sobre dónde vives. Pero estamos muy felices de tener el estreno de la película en ese continente. Es bueno ver que una pequeña onda de choque como «Julian» no solo es necesaria allí, es bienvenida. Tengo curiosidad por ver a dónde va a ir, porque había su proyecto, luego había un libro, ahora está esta película. Es una forma de volar la historia tanto como podamos, enviarla a través de las fronteras y darle tanta visibilidad como podamos. De eso se trataban, al final, de qué se trataban Fleur y Julian.

¿Qué se siente al que su función de debut se reproduce en TIFF?

Estoy muy ansioso por el festival. Han sido tan cálidos: es muy diferente del mundo competitivo de los festivales de cine. La película aún no está lanzada, no en Bélgica, no en ninguna parte, pero las cosas que han llegado a nuestro camino hacen que todo valga la pena.

Y estoy muy feliz de poder devolver esto a Fleur y Julian. Es muy meta: se siente como un nuevo capítulo en el proyecto que comenzaron hace tantos años.

Mira el trailer aquí: https://youtu.be/s7wlj_-pl4k