Julia Schlaepfer, David Strathairn Únete a The Bard de Kevin Willmott

«El Bardo» Kevin WillmottEl próximo drama sobre el hombre esclavizado y el famoso poeta George Moses Horton, ha completado su elenco.

La película – Primero anunciado por Variedad A principios de este mes y actualmente disparando en Carolina del Norte – estrellas David Gyasi («El diplomático») en el papel principal. Unirse a Gyasi en la función son Julia schlaepfer («1923»), Michael McElhatton («Game of Thrones») y David Straithairn («Nomadland»), más Joseph Lee Anderson («Young Rock»), Jay R Ferguson («Mad Men»), Adina Porter («True Blood») y Dylan Arnold («After»).

«The Bard», dirigido por Wilmott (un ganador del Oscar por coescribir «Blackkklansman» con Spike Lee), contará la verdadera historia de Horton, el primer poeta negro que se publicará en Estados Unidos mientras está esclavizado, una hazaña castigable por la muerte. Horton (Gyasi) escribió poemas de amor y protestas contra la esclavitud, y fue asistida por la esposa blanca (Schlaepfer) de un profesor de UNC Chapel Hill, que finalmente se convirtió en antiabolicionista. Willmott está trabajando a partir de un guión que escribió junto a E. Paul Edwards.

«The Bard» está siendo producido por Kim Zubick («La esposa del Zookeeper», «Togo»), Lauren Vilchik («Cabin Fever», «A Little Oración»), Roland Waddell, Paul Edwards y Ksana Golod. El productor ejecutivo es Fragata Filmworks y Chase McNaughton, mientras que Bernice Miller es un productor asociado.

El camino de Horton desde el hombre esclavizado hasta el célebre poeta es una «historia única y poderosa, que arroja nueva luz sobre lo que significa ser» gratis «», dice la logline.

Willmott también ha escrito y dirigido «Ninth Street», «CSA: The Confederate States of America» ​​y «Bunker Hill, mientras que sus otras colaboraciones de escritura con Lee incluyen» Da 5 Bloods «y» Chi-Raq «.

La Agencia Gersh representará a «The Bard».