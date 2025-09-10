Julia Roberts y Emma Roberts comienzan a NYFW con Jacquemus

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Fue un asunto familiar el martes por la noche como Julia y Emma Roberts se unieron en la casa de botes de Central Park para comenzar Semana de la moda de Nueva York con Jacquemo y Veuve Clicquot.

La pareja de tía y sobrina, cuya apariencia de alfombra roja fue la primera juntas en 13 años, fue solo dos de muchos nombres de cara audaz para reunirse en su mejor atuendo de cóctel en el famoso lugar de Upper East Side. Estrellas como Solange Knowles, Charlotte Le Bon, el diseñador de Jacquemus Simon Porte, Imaan Hammam, Toby Wallace, la recientemente designada directora editorial de Vogue Chloe Malle y más que se entrelazan con el lugar justo antes de que el Sol comenzara a poner el lago que antes de la cena, el escenario de una actuación ORCHESTRAL de la alumno de Alumni de Hall Hall, que jugó en el escenario de Veu. canoas.

La cena de inicio sirvió como el evento principal de Jacquemus de la Semana de la Moda de Nueva York, en el que la etiqueta francesa no suele mostrar. En cambio, debutaron su colección de otoño/invierno 2025 en París en enero.

«Los amo», dice Emma sobre Jacquemus. «Siento que saben cómo hacer clásicos elegantes con un toque creativo, que es lo que siento lo que siempre estoy buscando, especialmente cuando se trata de productos básicos». Para la noche, llevaba un vestido negro de espagueti con un escote de línea A, en capas con un velo de seda pura hasta el suelo.

Neil Rasmus/BFA.com

Darian nista/bfa.com

La estrella del conjunto, sin embargo, era su pequeña Bolsa Ovalo, Un bolso de hombro doblado hecho de cuero de pantorrilla negra. «Esta bolsa es mi nueva obsesión», dice ella. «Parece que podría ser vintage de los 90. Me encanta que hagan un clásico elegante, pero con una ventaja creativa».

Mientras tanto, Julia llevaba un blazer negro negro de dos piezas de dos piezas inspirado en ropa masculina en capas sobre una camisa con cuello blanca con pantalones a juego.

Neil Rasmus/BFA.com

Neil Rasmus/BFA.com

«Central Park se sintió como el lugar perfecto para celebrar los valores compartidos de Veuve Clicquot y Simon Porte Jacquemus, un hito en una de las ciudades más vibrantes y creativas del mundo», escribió Jean-Marc Gallot, CEO de Veuve Clicquot, en una declaración.

Del 10 al 14 de septiembre, los neoyorquinos y los visitantes pueden continuar la celebración con su propio LE

Experiencia de Pique-Nique Sur L’Auu en el Central Park Boathouse y en las ubicaciones de primer nivel en nuevo

Ciudad de York.

