Julia Roberts se vuelve provocativa en ‘After the Hunt’: variedad diaria

En Hollywood, hay grandes actores y estrellas de cine luminosas, y luego está Julia Roberts.

La Roberts una vez más está mostrando al mundo del cine cómo se ha hecho con su aparición del mes pasado en el Festival de Cine de Venecia para lanzar su última película, Luca Guadagnino «Después de la caza. » En el último episodio del podcast «Daily Variety», Ramin Setoodeh, Variedad Coeditor en jefe, detalles de nuestra historia de portada Su entrevista sentada con Roberts, Guadagnino y otros miembros clave del elenco de la película de Amazon MGM Studios, que se inclina en los cines el 17 de octubre.

Aunque el tema de la película es difícil, que gira en torno a las consecuencias de una acusación de agresión sexual en un campus universitario, SetOodeh dijo que era evidente por la camaradería entre los miembros del reparto que «después de la caza» la compañía lo pasó muy bien trabajando juntos. Roberts y Guadagnino en particular se unieron durante el torbellino de 28 días. Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Chloë Sevigny y Michael Stuhlbarg también aparecen en la historia. Roberts interpreta a un profesor universitario de Flinty que está atrapado en el fuego cruzado entre el acusador y el acusado.

«Yo pregunté [Roberts] Su por qué eligió este papel «, dice Setoodeh.» Lo interesante es que leía el guión, le gustó el guión, pero para ella, realmente se trata de trabajar con el director adecuado con el que se siente cómoda y siente que se conectará en el set. Y entonces dijo que estaba interesada en el papel, pero no tomó la decisión de asumir este proyecto hasta que ella y Luca se sentaron juntos. Estaban en la casa de un amigo, estaban sentados juntos, y luego comenzaron a hablar y no pudieron dejar de hablar. Hablaron durante horas juntos y realmente, realmente estaban conectados. Y eso es lo que la inspiró a asumir el papel, lo que pensé que era muy interesante, porque muchos actores elegirán un director basado en lo que ven en la pantalla. Pero para Julia, realmente se trata de la conexión personal «.

También en el episodio, Chris Willman, VariedadEl principal crítico musical de la música se sumerge en el nuevo documental «Lilith Fair: Construir un misterio«Que se inclina el 21 de septiembre en Hulu. El festival de giras de verano de toda la mujer dirigida por Sarah McLachlan, quien luego estaba en la cima de su popularidad y su influencia de la industria, fue un esfuerzo innovador en más de un sentido.

«También fue pionero en el festival de varios géneros. Ahora es común ver facturas de varios géneros. Y con Coachella, ves literalmente todo representado», dice Willman. «Pero Lilith Fair, el denominador común no es la música. Ni siquiera es la actitud tanto. Es el denominador común es el género. Y así que hay tanto que puedes poner debajo de ese paraguas como finalmente lo resuelven. Fue emocionante, especialmente ese segundo año en que podrías escuchar a algunos grandes cantantes de R&B tan bien como, los cantantes de los folinos, los cantautores de los folinos, que realmente podrían hacerlo. Obtenga tanto crédito «.

