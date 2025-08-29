Julia Roberts se defiende después de la caza contra las preguntas de #MeToo en Venecia

Julia Roberts defendió su nueva película «Después de la caza«A una calentada Festival de Cine de Venecia Conferencia de prensa, donde se cuestionó a la estrella sobre las declaraciones de la película que rodean el movimiento #MeToo y las acusaciones de agresión sexual.

El thriller, ambientado en el mundo de la educación superior, está protagonizada por Roberts como una querida profesora universitaria que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando su aprendiz (Edebiri) acusa son amigas y colega de cruzar una línea. Mientras navega por la situación, un oscuro secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz.

Roberts primero disparó una pregunta sobre la película que socavaba el movimiento feminista, diciendo que quiere que la película traiga conversaciones difíciles sobre el tema.

«No para ser desagradable, porque no está en mi naturaleza, pero lo que dijiste que me encanta es que revive los viejos argumentos. No creo que sea solo revivir un argumento de las mujeres que se enfrentan entre sí o no se apoyan entre sí, pero hay muchos viejos argumentos que se rejuvenecen que crean conversación», dijo Roberts. «La mejor parte de su pregunta es que todos salieron del teatro hablando de eso. Así es como queríamos que se sintiera. Te das cuenta de lo que crees fuertemente porque lo agitamos todo para ti. Entonces, de nada».

Cuando se le preguntó nuevamente sobre el tema, Roberts citó la «misericordia» occidentales de 1983 y dijo que le encanta el hecho de que «después de la caza» es una película donde la «cámara aterrizó en un lugar y documentó lo que estaba sucediendo donde aterrizó».

«No estamos haciendo declaraciones, estamos retratando a estas personas en este momento en el tiempo», continuó. «Y la cámara ha caído del cielo en este momento particular y captura todo esto, y eso es lo que creo que es increíble al respecto».

Roberts agregó: «No sé sobre la controversia per se, pero estamos desafiando a las personas a conversar y estar entusiasmados con eso o para enfurecerse por ello. Depende de usted, ya sea que bebas martinis o limonada después de la película … que para mí es lo más emocionante, porque estamos perdiendo el arte de la conversación en la humanidad en este momento. Y si esta película hace algo que todos hablamos entre sí es lo más emocionante es lo más emocionante que pensamos en la humanidad en este momento».

«After the Hunt» se desarrolla fuera de la competencia en Venecia, que actualmente está en pleno apogeo con los recientes y próximos estrenos de Yorgos Lanthimos y el Thriller de Conspiración de Emma Stone «Bugonia», George Clooney y el dramas de Adam Sandler’s Road-Trip «Jay Kelly», Kathry Bigelow «The House of Dynamite» y Dwayne «The Rock» The Rock «The Rock» The Rock «Johnson’s Mma Drama».

Guadagnino fue el último en Venecia con «Queer», un drama de época romántica protagonizada por Daniel Craig y Drew Starkey. El autor italiano tiene una larga historia con el festival, habiendo estrenado películas como «Bones and All» de 2022, el remake «Susperia» de 2018, «A Bigger Splash» de 2015 y otros en el Lido. Mientras tanto, Roberts, Garfield y Edebiri están haciendo su debut en el Festival de Cine de Venecia con «After the Hunt», que se estrena el viernes por la noche.