Julia Roberts pero no Gal Gadot

La alfombra roja se ha extendido frente al cine de palazzo del cine blanco y recién renovado de Lido, donde los barcos de estrellas pronto saldrán a los paparazzi y a los fanáticos gritando cuando el Festival de Cine de Venecia Comienza el miércoles.

La 82ª edición de este año será la celebración de cine más alta en el cine en el Lido en la memoria reciente, con una cornucopia de películas anticipadas dirigidas por Top Talent que se lanzará del 27 de agosto al 6 de septiembre.

Julia RobertsEn Venecia, por primera vez, Andrew Garfield y Ayo Edebiri («The Bear») se confirma que asistirán por el drama #de Luca Guadagnino, «After the Hunt», al igual que George Clooney y Adam Sandler, ambas que hacen el «Jay Kelly» de Noah Baumbach en cuyo Clooney interpreta una película bajo una identidad de una identidad.

Se confirma que Emma Stone está dirigida a Lido para «Bugonia», su última colaboración con Yorgos Lanthimos.

Dwayne Johnson y Emily Blunt harán la caminata por «The Smashing Machine» de Benny Safdie, con Johnson como dos veces campeón de peso pesado de UFC Mark Kerr y Blunt como su esposa Dawn. Jacob Elordi y Oscar Isaac también vienen por la nueva versión de Guillermo del Toro sobre «Frankenstein». Isaac está haciendo doble servicio, ya que también supera el thriller de viaje en el tiempo de Julian Schnabel «en la mano de Dante».

Netflix, como ha sido el caso en el pasado, tendrá una sólida presencia de Venecia con un trío de películas de alto perfil, todo en competencia. Los lanzamientos LIDO del gigante de la transmisión comprenden «Jay Kelly», «Frankenstein» y la cargos políticamente de Kathryn Bigelow, «una casa de dinamita», ambientada durante una crisis de seguridad nacional ficticia en la Casa Blanca.

Director Artístico de Venecia Alberto Barbera, en un Entrevista de gran alcance con VariedadDijo que casi todos los miembros clave del elenco de películas seleccionadas son esperadas. Una excepción notable es Gal Gadot de Israel, que protagoniza «The Hand of Dante». Al Pacino, que tiene un papel más pequeño en la película, también se perderá el estreno.

Gadot ha estado en el centro de la controversia últimamente después del fracaso de la taquilla de la «Blancanieves» de Disney que coincidió con las protestas pro-palestinas y pro-Israel durante su promoción, lo que provocó un debate sobre su apoyo a Israel. El festival no comentó por qué Gadot le está perdiendo a Venecia.

En medio de la mayor brillo de este año, la política también jugará prominentemente en el Lido.

Barbera dijo que espera manifestaciones pro-palestinas, una de las cuales es planificada por activistas locales el 30 de agosto. Otro momento de solidaridad con Gaza en el festival probablemente estará en conjunto con la proyección del 3 de septiembre de la directora tunecina Kaouther, Ben Hania. Fuerzas israelíes en Gaza y luego fue encontrado muerto.

El thriller político oportuno de Olivier Assayas «El mago del Kremlin», que representa el surgimiento de Vladimir Putin, interpretado por Jude Law con prótesis pesadas, está destinada a avivar, o al menos reforzar, el sentimiento anti-ruso. También lo es el Doc «Notas de un verdadero criminal» del productor y director nominado al Oscar Alexander Rodnyansky, sobre el período previo a que fuera sentenciado en ausencia el año pasado por un tribunal de Moscú a 8.5 años de prisión por sus declaraciones contra la guerra. El Rodnyansky, nacido en Kiev, que pasó casi tres décadas viviendo y trabajando en Rusia, ha sido un crítico abierto de la guerra en Ucrania desde la invasión de Rusia en febrero de 2022.

Si bien la política podría calentar las cosas, se espera que el clima real en Venecia sea más fresco esta vez que el año pasado, cuando las temperaturas cercanas a 90 grados Fahrenheit durante toda la festival convirtieron el Lido en una sauna.

El pronóstico en el Lido durante los próximos 11 días es para máximos a mediados de los 70, lo que hace que un clima más sin sudar, aunque existe la posibilidad de lluvia ocasional.

Deje que comience la extravagancia de Venecia.