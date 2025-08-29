Julia Roberts en un drama de acusación sexual

Luca guadagnino‘s «Después de la caza«, Un drama de acusación sexual y esquemas académicos ambientados dentro de la Universidad Rarificada de Cloisters of Yale, es una película que tiene una actuación muy buena, una paleta visual impresionantemente oscura y premonitoria, y una atmósfera psicológicamente tensa de misterio y suspenso. Es una película que aprovecha las cuestiones actuales de la justicia social y la moral sexual, y está dispuesto a aparecer con las respuestas de esa redondeación o el suspenso previo. Julia RobertsComo una profesora de filosofía sombrída que tiene más que decir sobre Michel Foucault que sobre su propia vida (oculta), actúa con una espiga sardónica fríamente convincente. Todo lo cual hace «después de la caza», si nada más, una pieza de conversación urgente y provocativa.

Al mismo tiempo, hay muchos momentos en la película, una escena aquí, un encuentro allí, que probablemente dejará a los espectadores rascándose la cabeza, pensando en algo como «Espera un minuto. ¿Qué acaba de pasar?» Y ese no es el tipo de cosas que quieres que se establezca en tu mente cuando estás viendo una telenovela académica realista, incluso una que está cultivando un cierto aire de Enigma. «After the Hunt» se ha hecho con una buena cantidad de artesanía e intriga, pero también es una experiencia extrañamente confusa: una historia tensa y convincente a veces, pero salpicada de artilugios y demasiadas preguntas vagas sin respuesta. Por eso, al final, es una película menos que satisfactoria. No espere fuegos artificiales de taquilla.

La primera señal de que Guadagnino será retroceder contra aspectos de la revolución #MeToo son los créditos iniciales. Son un facsímil directo de los créditos legendarios de Woody Allen: las letras de luz White Windsor White White en un fondo negro, el elenco que figura en orden alfabético, todo acompañado de un antiguo estándar de jazz. Cuando imita deliberadamente la estética de Créditos de Woody Allen En una película que va a convertir un tema de la acusación sexual, estás declarando de dónde vienes.

Dicho esto, «después de la caza» no es una película abiertamente dogmática. (Tal vez encubierte). La película fue escrita por Nora Garrett, una actor que hace su debut en la escritura de guiones, y está llena de intercambios bruscamente ingeniosos y frágiles que evocan efectivamente el rigor intelectualizado del mundo del showboat del mundo académico. Guadagnino, a pesar de que está lidiando con problemas de hot-button aquí, no ha hecho una película de televisión glorificada que explica todo. Todo lo contrario: «después de la caza» llena lo que está sucediendo con cada personaje poco a poco, lo que permite que cada uno de ellos existan en su propia zona de burlas de incertidumbre. La cinematografía, de Malik Hassan Sayeed, tiene una precisión documental combinada con una sombría estatelería. (Incluso se filma un bar de la universidad húmeda con gravedad visual). Al principio, hay una secuencia de fiesta ambientada en la casa de Alma Imhoff de Roberts, que es el personaje central de la película, y por un momento podemos pensar que estamos en el Yale Club, porque el lugar se ve tan grande, con techos altos y pasillos largos y una cocina gigante.

A medida que los personajes se modifican, lanzando «amistoso» de un lado a otro, sentimos que nos atraen a una especie de vorágine, con todo tipo de tensiones subyacentes en el juego. Alma, una maestra popular, está casada con Frederik (Michael Stuhlbarg), un psicoanalista barbudo que trata como no tan importante como ella; Él responde cebándola con improvisación emasculada y luego saltando para hacer Cassoulet. No es de extrañar que prefiera coquetear con Hank Gibson (Andrew Garfield), su compañero profesor y amiga cercana desde hace mucho tiempo, que ve cada conversación en la que se encuentra como una forma de competencia.

Estos dos, sin embargo, realmente compiten. Ambos están listos para el mandato, y hay un sabroso malvado sobre lo que sucederá con su alianza si solo una de ellas lo entiende, y también sobre si el género de Alma ayudará a ponerla. (Ella rechaza esta idea como el viejo sexismo). Durante un tiempo, ambos profesores hacen una muestra de adelantarse a Maggie (Disponible Ayo), un estudiante graduado que está trabajando duro en su tesis de filosofía; Alma es su mentor oficial (lo que solíamos llamar asesor de tesis). Todo parece ser lo suficientemente hablador y efervescente hasta que la fiesta termina, y Maggie y Hank salen juntos. Aunque nunca vemos lo que sucede, los dos terminan yendo al apartamento de Maggie para una copa de la noche (su compañera de cuarto y su compañera romántica están fuera), y ahí es donde tiene lugar el evento fundamental de la película.

Una o dos noches más tarde, Maggie aparece en la casa de Alma, angustiada, alegando que cuando estaban en el departamento, Hank la agredió sexualmente. Alma la cuestiona por un momento, porque el hombre acusado es su amiga cercana, pero incluso su ligero instinto escéptico es recibido por Maggie como una posible traición. Ambas son mujeres; Para Maggie, es núcleo de que se le cree y apoye. En este punto, la audiencia no tiene una idea clara de lo que realmente sucedió. Pero luego Hank le pide a Maggie que lo encuentre en su guarida favorita: un restaurante indio situado en un restaurante renovado de plata. Mientras critica su pollo Tandoori, cuenta su versión de la historia: que Maggie, descubrió, había plagiado gran parte de su tesis, y que la había enfrentado con esta acusación cuando estaban en su apartamento, y que ella fabricó la historia de asalto para que se retorciera de ser expulsado por lo que hizo.

Hay notas de ambigüedad en «After the Hunt», pero es mi lectura de la película que debemos creer a Hank. La audiencia tiene la intención de comprender que podría demostrar efectivamente el cargo de plagio, y cuando Hank habla sobre cómo en esta situación se ha convertido en un cliché instantáneo de los administradores masculinos, condenado, independientemente de lo que diga, creo que la película espera que nos conectemos con la ira justa que Andrew Garfield expresa y que tome lo que dice en el nivel. Sin embargo, en este punto, todavía creemos que vamos a ver algún tipo de tipo de que dijo/ella dijo que el procedimiento se desarrolló en un entorno académico.

Pero «After the Hunt» no es ese tipo de película. Alma tiene una reunión con el decano de humanidades, y ella le dice que ella cree Maggie. Está claro que está mintiendo (y una revelación más adelante en la película sobre el plagio solo lo confirma), pero la escena es bastante extraña. Ella ha decidido mentir porque si defiende a Hank en una atmósfera de caza de brujas, siente que podría causarle daño. Pero Julia Roberts lo juega todo de una manera tan emocionalmente neutral que apenas registramos la traición de Alma, no sentir él.

Dicho esto, lo primero que sucedió en «After the Hunt» que me dejó perplejo fue cuando Hank irrumpe en el aula de Alma, desesperado por hablar, y luego, en el pasillo, le dice que fue despedido. Sí, las personas a veces se retiran de un puesto de carrera después de una acusación sexual (especialmente en la industria del entretenimiento). Pero tanto como «después de la caza» está aumentando una protesta contra la cancelación injusta, esta sigue siendo la Ivy League. Nos habían dicho y esperaríamos que habría una investigación y una audiencia. Pero la película no pierde el tiempo lavando a Hank de la escena.

Parece que la caza ha terminado. El corazón de la película, como sugiere su título, tiene lugar después de eso, y aquí es donde el drama se vuelve turbio, en parte porque se trata de demasiadas cosas a la vez. Alma tiene un secreto oscuro de su pasado (uno que se hace eco de la situación central de la película), y aunque ese es un juego dramático justo, se insinúa primero en una de las artilugios más débiles que he visto en mucho tiempo, con Maggie usando el baño durante ese grupo de apertura …

Hay más. Alma está atado por espasmos de dolor abdominal, lo que hace que tenga ataques de vómitos violentos (creo que debemos tomar este dolor como metafórico), y en lugar de consultar, ya sabes, un doctorSe ha convertido en una adicta farmacéutica para el asesino de dolor que forja recetas de la almohadilla del Dr. Kim Sayers, el médico de la escuela que resulta ser su amigo (Chloë Sevigny la interpreta encantadoramente en el corte de pelo más feo del mundo). Podríamos descartar esto como una excentricidad disfuncional, si no fuera por el hecho de que una trama gigante depende de ella. Tiene que ver con el mandato de Alma, un problema que ya estaba retorcido con la acusación sexual.

Cuanto más sucede la película, más Alma parece un monstruo de impulso decidido. Si «After the Hunt» tiene un modelo cinematográfico obvio, es «Tár», también una especie de misterio depredador en el que Cate Blanchett interpretó a una estrella de su propio mundo clásico que era un monstruo de ego. La película, en el espíritu «Tár», recibe algunas bofetadas a cosas como pronombres de género y privilegios de kid ricos. Pero «Tár», que también se rompió contra el impulso hacia la cancelación, siempre te mantuvo en contacto con lo que estaba sucediendo dentro de Lydia Tár. En «After the Hunt», la actuación de Julia Roberts está impresionantemente acumulada, ahora suave, ahora espinosa, ahora saturnina, ahora arremetiendo, pero a pesar de todo lo que su Alma sigue siendo una presencia remota. Con demasiada frecuencia, los cineastas no aclaran lo que está pasando con ella; Tenemos que descifrar las situaciones y reunirlas. Ella es un personaje de egoísmo supremo que sigue socavando sus propios intereses, y aunque hay una explicación abstracta para todo eso (se relaciona con su oscuro secreto), se suma en el papel más que como un drama vivido.

Por supuesto, tal vez la razón por la que «después de la caza» termina siendo oblicuo a una falla es que, en algún nivel, la película está trabajando para subestimar su empuje ideológico. Por un lado, hace un trabajo efectivo para caracterizar a Maggie como un modelo corrupto de valores de «despertar»: Ayo Edebiri, con su sonrisa circunspectora, la interpreta como impecablemente piadosa, nunca más que cuando resulta que Maggie es un niño rico cuyos padres son los benefactores de la educación más ricos de Yale. Su derecho moral se fusiona con su derecho aristocrático; Por eso cree que tiene derecho a mentir. Pero a medida que surgen los escandalosos secretos del pasado del pasado de Alma, la película finalmente revela que se enfrenta a todo el espíritu de «creer a todas las mujeres». Si vas a cuestionar ese aforismo, entonces seguramente hay una manera de hacerlo que sea más coherentemente plausible y menos reductiva.