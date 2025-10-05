Julia Roberts en su amor por Taylor Swift

Julia Roberts Aturdido con un vestido de greta constantino de color rosa fuerte el sábado por la noche en el estreno de Los Ángeles de «Después de la caza. «

«Este es el mismo vestido que usé para el estreno de ‘Ticket to Paradise’ en Los Ángeles hace tres años», me dijo el ganador del Oscar en la alfombra roja del Museo de la Academia. «Octubre es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, así que lo uso en honor a mi mejor amigo, que es un sobreviviente de cáncer de seno».

LOS ÁNGELES, California – 04 de octubre: Julia Roberts asiste a la proyección especial de Los Ángeles de Amazon MGM Studios «After the Hunt» en el Teatro David Geffen, el Museo de las Motiones de la Academia el 04 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Amy Sussman/Getty Images) Getty Images

Roberts ha estado en una prensa sin parar y una gira de estreno desde que «After the Hunt» debutó en agosto en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia.

En otras palabras, tendrás que perdonar al swiftie certificado por no tener tiempo para escuchar todavía Taylor SwiftEl nuevo álbum, «La vida de una showgirl. «

«Heavens, hemos estado trabajando», dijo Roberts. «Soy una anciana que necesita descansar. Probablemente tendré una oportunidad en nuestro camino a Londres en el avión donde lo tengo asignado».

¿Qué ama tanto a Roberts de Swift?

«Ella es simplemente increíble», dijo. «Ella es una humana encantadora y excelente para expresarse como artista».

Roberts fue vista en Swift’s Eras Tour en Dublín, Irlanda, donde fue vista en la tienda VIP con Travis Kelce y Stevie Nicks, y en Chicago.

«@TayLorSwift Te amo. ¡Gracias por ser todo lo que alguna vez necesitamos! » Roberts escribió en Instagram junto con una foto de Swift en 2023. “Siempre. #Erastour #betty #13. »

Roberts también llevó a sus hijos, Phinnaeus y Hazel, a un concierto rápido en 2015.

Luca Guadagnino, Julia Roberts, Michael Stuhlbarg en la proyección especial «After the Hunt» de Los Ángeles de Amazon MGM celebrada en el Teatro David Geffen en el Museo de la Academia el 04 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de JC Olivera/Variety a través de Getty Images) Variedad a través de Getty Images

Dirigida por Luca Guadagnino y escrita por Nora Garrett, «After the Hunt» protagoniza a Roberts como profesor universitario cuyo estudiante (Ayo Edebiri) acusa a un compañero colega (Andrew Garfield) de agresión sexual. Completando el elenco están Chloë Sevigny, Thaddea Graham, Will Price, Lio Mehiel y Ariyan Kassam.

Está programado para el lanzamiento de Amazon MGM Studios el 10 de octubre.

Roberts caminó por la alfombra el sábado con Michael Stuhlberg, quien interpreta a su esposo en la película.

«He sido un admirador de Michael desde hace mucho tiempo y creo que desde el principio había algo que se sintió tan bien y siempre un poco a dónde va a ir esto?» Dijo Roberts. «Simplemente se sintió bien. Nunca supe lo que Michael iba a hacer. Siempre estaba haciendo algo».