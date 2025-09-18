Julia Roberts confirma las conversaciones de ‘Boda de mi mejor amigo’

Julia Roberts confirmó que ha estado en discusiones sobre posiblemente protagonizando una secuela de «La boda de mi mejor amiga».

«Están hablando conmigo», dijo Roberts en VariedadLa historia de la portada de «After the Hunt» el Luca guadagnino-La thriller psicológica dirigida protagonizada por Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri y Chloë Sevigny. Durante la entrevista, Guadagnino intervino en el sentido de que dirigiría a Roberts en una secuela de «la boda de mi mejor amigo» «En un segundo».

La noticia se supo en julio que una «boda de mi mejor amigo» La secuela fue en el desarrollo tempranocon la cineasta «Past Lives» y «Materialists» Celine Song adjunta a Pen A Guión para el proyecto, aunque no estaba en conversaciones para dirigir. Las noticias de desarrollo se produjeron poco después de que Dermot Mulroney, protagonizó el original de 1997 junto con Roberts, se burló del New York Post de que «se habla de una secuela».

«La boda de mi mejor amiga» protagonizó a Julia Roberts como la crítica de comida Julianne Potter, quien descubre que su amiga Michael O’Neal (Mulroney), con quien una vez hizo un pacto para casarse si todavía estaban soltera a los 28 años, se va a casar. Al darse cuenta de que está enamorada de Michael, Julianne planea sabotear la ceremonia. Cameron Díaz y Rupert Everett también protagonizaron la comedia romántica.

El original de 1997 ganó $ 127 millones en América del Norte y se clasificó como el noveno lanzamiento nacional más recaltado de ese año, la película también obtuvo tres nominaciones al Globo de Oro y, en 2022, Variedad clasificado Es como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos.

En el horizonte, Roberts protagoniza «After the Hunt» como Alma Olsson, un profesor universitario que queda atrapado en medio de una acusación de abuso sexual que involucra a uno de sus alumnos y un colega. La película se estrena en los cines el 10 de octubre.

