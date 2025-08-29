Julia Roberts, Andrew Garfield Shock Venecia en después del estreno de la caza

Julia Roberts se emocionó como su nueva película, «Después de la caza» – El drama de Luca Guadagnino en el que interpreta a una profesora problemática – cautivó a Venecia el viernes por la noche.

El lanzamiento de Amazon MGM Studios se estrenó en el Lido a una ovación de pie de 6 minutos. A medida que el aplaudido continuaba, Roberts se limpió las lágrimas, voló besos a la multitud y abrazó a su director y coprotagonistas Ayo Edebiri (que también lloró) y Andrew Garfield.

Guadagnino y Roberts se detuvieron para firmar autógrafos en la alfombra roja antes de ingresar a la llena de Sala Grande a los vítores de «¡Julia!» y «¡Luca!»

Roberts interpreta a Alma Olsson, una venerada profesora de la Ivy League que se ve obligada a lidiar con su propio pasado secreto después de que uno de sus colegas sea acusado de cruzar una línea con su estudiante. Garfield interpreta a Henrik «Hank» Gibson, el colega del personaje de Roberts, y la ruptura de «The Bear», Edebiri, es Maggie Price, el protegido de Alma que nivela la acusación.

La película con clasificación R ya ha causado controversia en el Lido, con una conferencia de prensa acalorada más temprano el viernes que nivelando las preguntas sobre los mensajes de la película en torno al movimiento #MeToo y cancelar la cultura. Robe defendió su último trabajoNegar que «después de la caza» intenta avivar la controversia y lamentando que la sociedad está «perdiendo el arte de la conversación en la humanidad en este momento».

«No estamos haciendo declaraciones; estamos retratando a estas personas en este momento en el tiempo», dijo. «No sé sobre controversia, per se, pero estamos desafiando a las personas a conversar. Estar emocionado o enfurecido al respecto depende de usted. Si hacer esta película hace algo, hacer que todos hablen entre ellos es lo más emocionante que creo que podríamos lograr».

«After the Hunt» también está protagonizada por los clientes habituales de Guadagnino, Michael Stuhlbarg y Chloë Sevigny, en roles de apoyo. El guión fue escrito por Nora Garrett en su debut en la escritura de guiones. Fue producido por Guadagnino, Brian Grazer, Jeb Brody y Allan Mandelbaum. Los productores ejecutivos incluyen a Garrett, Karen Lunder, Justin Wilkes y Alice Dawson.

Guadagnino estaba justo en Festival de Cine de Venecia El año pasado con «Queer», su adaptación de William S. Burroughs protagonizada por Daniel Craig y Drew Starkey que se estrenó en la competencia. El período de drama romántico de época obtuvo un Ovación de pie de nueve minutos. El autor italiano Guadagnino tiene una larga historia en el festival, ya que se estrenó numerosas películas allí a lo largo de los años, incluido su debut como director «The Protagonists» en 1999; el documental de 2004 «Cuoco Contandino»; Desire Trilogy Instalaciones «I Am Love» (2009) y «A Bigger Splash» (2015) protagonizada por Tilda Swinton; «Suspiria» de 2018 con Dakota Johnson; su documental de Ferragamo 2020 «The Shoemaker of Dreams»; y el horror romántico «Bones and All» (2022) protagonizado por Timothée Chalamet y Taylor Russell, que ganó el Lion Silver para la mejor dirección.

«After the Hunt» se estrena en los cines en Nueva York y LA el 10 de octubre y se expande el 17 de octubre.