Jule supuestamente expone los malos hábitos de Na Daehoon, internauta: ¿Por qué la violencia doméstica produce picazón?

Jacarta – Celebgram Julia Prastini conocida por el nombre Navidad Recientemente ha vuelto a la atención pública. Esta atención no fue provocada por un trabajo o actividad positiva en las redes sociales, sino más bien por una serie de polémicas que arrastraron su nombre.

Desde temas de infidelidad, divorcio, hasta noticias de su cercanía con el actor Jefri Nichol. ¡Vamos, desplázate más!

La atención se hizo más nítida después de que una publicación en Instagram mostrara capturas de pantalla. mensaje directo (DM) que se cree que es una conversación entre Jule y un internauta.

En este mensaje privado, Jule parecía hablar abiertamente de sus problemas domésticos con su exmarido. no hay tiempo.

Aunque ha optado por no hacer muchos comentarios en público, Jule admite que ha experimentado una presión mental bastante fuerte desde que el tema de su romance con Safrie fue ampliamente discutido en las redes sociales.

«Para ser honesto, ayer me sentí muy deprimido cuando mi caso con Safrie se volvió viral», dijo Jule, citando a Instagram @gosip_danu, el domingo 11 de enero de 2026.

También dijo que había tratado de reunirse con Na Daehoon de buena fe para transmitirle una disculpa.

Sin embargo, la rápida noticia y la reacción del público hicieron que el exmarido se mostrara reacio a reunirse.

Según la confesión de Jule, Na Daehoon decidió mantener la distancia porque le preocupaba recibir insultos de los internautas si interactuaba con él nuevamente.

«Ya me reuní con Daehooon para disculparme, pero los internautas en realidad frieron las noticias para hacerlo aún más candente. Entonces, ¿cómo es Daehoon? Es como si estuvieran orgullosos de aceptarme porque tienen miedo de ser juzgados por los internautas», explicó Jule.

Además, Jule también reveló los motivos de su aventura. En su confesión, en realidad reveló otro lado de Na Daehoon que nunca había sido conocido por el público.

Según el contenido del DM, Jule acusó a su exmarido de cometer actos de violencia doméstica (KDRT). Dijo que este fue el detonante para tener una relación con otro hombre.

«Hice trampa por una razón. Según la aclaración de mi madre en ese momento», dijo Jule. «A Daehoon le gusta la violencia doméstica», añadió.

Esta afirmación sorprendió repentinamente a mucha gente. La razón es que, hasta ahora, Na Daehoon es ampliamente conocido como una figura paterna y un esposo responsable y cercano a la familia.