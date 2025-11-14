Jule revela un shock cultural al casarse con Daehoon antes de que su familia terminara en divorcio

VIVA – Antes de que el público discutiera ampliamente la historia de su casa, Julia Prastini o llamado familiarmente Navidad Resultó que tuvo tiempo de hablar sobre sus experiencias únicas y su choque cultural después de casarse. no hay tiempo. Esta declaración volvió a ser el centro de atención después de que surgiera al público la noticia de su relación rota.

Como es sabido, Na veinte Jule solicitó oficialmente el divorcio después de que surgieran acusaciones de infidelidad. El nombre de Jule se convirtió en el centro de atención después de que se sospechara que tenía una relación con un boxeador llamado Safrie Ramadhan. Luego, su primer juicio de divorcio está programado para el 18 de noviembre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Julia Prastini, también conocida como Jule.

En medio de acalorados temas domésticos, el público volvió a resaltar la confesión de Jule sobre el choque cultural que vivió tras casarse con el hombre de Corea del Sur. Jule honestamente reveló tres cosas que la sorprendieron al construir un hogar intercultural.

En el primer choque cultural, Jule reveló la diferencia a la hora de comer. Él, que es nativo de Indonesia, sólo puede comer una guarnición, pero Daehoon, que viene de Corea del Sur, debe comer al menos tres guarniciones.

«En primer lugar, el menú tiene que ser un menú grande. Si los indonesios comen un menú es suficiente, para los coreanos el menú tiene que ser más de tres, por lo general», dijo Jule citado por YouTube BUND Lifetainment el viernes 14 de noviembre de 2025.

En segundo lugar, Daehoon puede cepillarse los dientes en cualquier lugar, no necesariamente en el baño. Así, también podrás realizar otras actividades simultáneamente.

«Luego, la segunda cosa es que muchos de sus dientes hacen lo mismo, lo que significa que puede hacer algo mientras está frente al televisor», dijo, explicando.

Por último, según él, los coreanos hacen las cosas rápidamente. Mientras tanto, es de esas personas que no son muy rápidas a la hora de realizar una actividad.

«En tercer lugar, hay que darse prisa porque a los coreanos no les gusta ser lentos, mientras que a mí soy una persona que va en cámara lenta», dijo.