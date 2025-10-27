Jule Dibo de Brand Brand Getting you, ¡llamado Daehoon Jussit Enorsese Loan!

Jacarta – El mundo del entretenimiento de Indonesia se ha visto nuevamente sacudido por un gran drama. Julia Prastini o Jule, influencer y celebridad El popular hijab se enfrenta a un boicot masivo por parte de varias personas marca después del problema amorío con un hombre llamado Safrie Ramadhan se volvió viral en las redes sociales.

Lea también: Cronología completa del romance entre la celebridad Julia Prastini, también conocida como Jule, y Safrie Ramadhan, ¡quienes tuvieron una relación íntima!



Sin embargo, a diferencia del destino de su marido, no hay tiempoen realidad está en el punto de mira: en lugar de verse ahogado por el escándalo, ahora lo inundan con ofertas de cooperación.



Celebgram Julia Prastini alias Jule besándose con un hombre Foto : Captura de pantalla de TikTok @bubu76081

Lea también: Perfil de Safrie Ramadhan, la boxeadora sospechosa de tener un romance con la celebridad de Instagram Julia Prastini



El problema comenzó cuando circularon videos y fotografías que supuestamente mostraban a Jule con otro hombre, que luego fue vinculado con la atleta de boxeo Safrie Ramadhan. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de reacciones públicas.

Resumido por VIVA el lunes 27 de octubre de 2025, las grandes marcas que anteriormente colaboraron con Jule inmediatamente tomaron medidas inmediatas: se rescindieron contratos, se eliminaron publicaciones promocionales y algunas incluso emitieron declaraciones oficiales.

Lea también: Hacer trampa con Safrie Ramadhan, Julia Prastini: no quiero evitarlo



Según los informes, marcas de moda como Heaven Lights, Itsmostly Official, Kazami Store, Yeppushop y varias marcas de cosméticos locales han dejado de colaborar con Jule.

En su historia de Instagram cargada el 26 de octubre de 2025, Jule finalmente expresó una disculpa abierta a su familia, el público y todas las partes afectadas. Admitió que lo sentía y dijo que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus errores.

En el lado opuesto, Na Daehoon recibió una gran cantidad de nuevas oportunidades profesionales. Las marcas de cuidado de la piel y estilo de vida ahora lo consideran una figura digna de colaboración.

Una marca de cuidado de la piel, MK Skin, a través de una carga en TikTok invitó abiertamente a Daehoon a revisar el producto. Otra marca, After Skin, también mostró interés a través de columnas. comentario para convertirlo en embajador de la marca.

La simpatía del público inundó la columna de comentarios. Muchos internautas elogiaron la actitud tranquila y madura de Daehoon en medio de los problemas internos que le sucedieron. No pocos lo llaman el «icono de un marido fiel» y consideran la buena fortuna que llega como una forma de «buen karma».



La celebridad de Instagram Julia Prastini, también conocida como Jule Foto : Captura de pantalla de Instagram @juliaprt7

«Pido disculpas por tener miedo de ser incluido en la lista negra de la marca». escribieron los internautas en comentarios en las redes sociales discutiendo este caso.

«Lo que te preocupa es la marca, no te arrepientes como madre y esposa». intervino otro internauta.