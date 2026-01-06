Jule ahora tiene más confianza para aparecer sin hijab después de divorciarse de Na Daehoon

VIVA – No Julia Prastinique es mejor conocido por el público como Navidadvuelve a ser ampliamente discutido en las redes sociales. Después de divorciarse oficialmente de Na Daehoon, el cambio en la apariencia de Jule se convirtió en el foco de atención de los internautas. Si anteriormente la cámara la había captado varias veces apareciendo sin hiyab, ahora Jule parece más segura al mostrar su nueva identidad.

Este cambio se puede ver claramente en un video que recientemente se volvió viral y circuló en varias plataformas de redes sociales. En el vídeo, Jule aparece sin hijab y con un nuevo peinado. Su cabello llega hasta los hombros, es de color rojo y está combinado con flequillo, lo que hace que su apariencia se vea diferente a la anterior. También usó una camiseta sin mangas, lo que enfatizó aún más la transformación de su estilo de vestir. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Jule fue sorprendida sin usar hiyab cuando acompañaba a los niños a jugar al patio de recreo. Foto : Instagram/pembasmi.kehaluan.reall

«Jule ya no se avergüenza de demostrar que no lleva el hiyab», escribe el comunicado en la cuenta de Instagram @exclusivetimnasartis, citado el martes 6 de enero de 2025.

Se sabe que el vídeo fue subido por Jule a través de una segunda cuenta en su TikTok. Sin embargo, se dice que Jule bloqueó inmediatamente la cuenta, según los comentarios de los internautas que comentaron sobre la carga.

La carga inmediatamente generó varias reacciones por parte de los internautas. La columna de comentarios está llena de opiniones contradictorias. Algunos internautas criticaron duramente la decisión de Jule, mientras que otros vieron el cambio como una elección personal que debería ser respetada.

Surgieron varios comentarios de crítica.

«Si todavía hay gente que le da el escenario a gente como esta, es realmente malo. ¿Cuándo Indonesia podrá cancelar la cultura que hace que personas como esta sean problemáticas y no volverán a aparecer como personas influyentes? Que vivan sus vidas como gente común y corriente».

Otros comentarios también tocaron su pasado.

«No lo olviden, ella es una mujer que dejó a su marido y 3 hijos por otro hombre… ¡¡No le den el escenario, sanciones sociales…!!»

Sin embargo, bastantes internautas piensan que los pasos de Jule son más honestos consigo mismo.

«Gracias a Dios… en lugar de usar el hijab y decir que conoces el Corán pero no leerlo*… es mejor si ella simplemente lo abre todo».

También hay quienes creen que su decisión de quitarse el hijab en realidad evita malentendidos públicos.