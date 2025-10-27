Jule admite haber hecho trampa y se disculpa con Na Daehoon, internautas: ¡Arrepentimiento porque su carrera fue arruinada!

Jacarta – Historia familiar de celebridades Julia Prastini o quien familiarmente se llama Jule, está en el centro de atención público después de que lo pillaran teniendo una aventura con la boxeadora profesional Safrie Ramadhan. La confesión abierta de Jule a través de las redes sociales causó revuelo en el público.

Anteriormente, era conocida como una joven madre armoniosa con su esposo, Na Daehoon, un actor de ascendencia coreano-indonesia.

Cronología del escándalo de la infidelidad

La cuestión de la aventura de Julia Prastini surgió por primera vez en las redes sociales después de que circularan vídeos y fotografías que mostraban la cercanía entre Jule y un hombre sospechoso de ser Safrie Ramadhan. El breve vídeo que se volvió viral en TikTok y X (Twitter) mostró un momento íntimo entre ellos dos, lo que generó especulaciones públicas de que Jule estaba teniendo una aventura.

Poco después de que el vídeo se hiciera viral, varios medios comenzaron a confirmar la identidad del hombre y mencionaron el nombre de Safrie Ramadhan, una boxeadora nacional que también se dedica al mundo del modelaje y el entretenimiento. Aunque muchos inicialmente lo dudaron, esta noticia tomó más fuerza luego de que aparecieran varias evidencias más en las redes sociales.

El marido de Jule, Na Daehoon, finalmente abrió su voz a través de Instagram Story el 20 de octubre de 2025. No mencionó directamente la acusación de infidelidad, pero escribió un breve mensaje que implicaba una profunda decepción. También pidió a la ciudadanía no arrastrar a sus hijos a este asunto.

Clarificación y la disculpa de Julia Prastini

Después de varios días de silencio, Jule finalmente subió una aclaración y una disculpa abierta a través de su cuenta personal de Instagram. @juliaprt7 el 26 de octubre de 2025. En la larga carga, admitió que no quería evitar los problemas que circulaban y que estaba dispuesto a soportar todas las consecuencias.

«No quiero evitarlo ni buscar excusas. Me doy cuenta de que lo que pasó fue culpa mía y lamento haber decepcionado a muchas partes», escribió Jule en su comunicado.

También enfatizó que sus acciones eran puramente culpa suya y no responsabilidad de otra persona.

«Este asunto es puramente personal. No tiene nada que ver con mis padres, amigos o marcas que hayan trabajado conmigo», continuó.

Además de disculparse con su esposo y su familia, Jule también expresó su pesar ante las partes afectadas, incluidas varias marcas que anteriormente colaboraron con ella como embajadora o patrocinadora.