Juicio previo rechazado, el vicealcalde de Bandung Erwin es inmediatamente detenido por el fiscal

Bandung, VIVA – La Fiscalía del distrito de Bandung (Kejari) confirmó que lo arrestaría de inmediato. Teniente de alcalde de BandungErwin, después de que la solicitud previa al juicio fuera rechazada por el Tribunal de Distrito de Clase IA de Bandung, el lunes (1/12/2026).

Con esta decisión, la condición de Erwin sigue siendo válida como sospechoso en el caso de presunto abuso de poder.

El jefe de inteligencia de la Fiscalía de Bandung, Alex Akbar, enfatizó que la negativa previa al juicio indica que la determinación del sospechoso fue conforme a la ley. La Fiscalía también agilizará el proceso de presentación para que el caso sea inmediatamente trasladado a los tribunales.

«Queremos que este caso vaya rápidamente a juicio en busca de pruebas», subrayó Alex, el lunes (1/12/2026).



Fiscalía del distrito de Bandung, Java Occidental

Previamente, Erwin presentó un antejuicio con siete puntos de apelación. Sin embargo, el Tribunal de Distrito de Bandung confirmó que todas las solicitudes fueron rechazadas y decidió que la determinación del fiscal sobre el sospechoso se ajustaba a las normas legales aplicables.

Aun así, el abogado de Erwin, Bobby H. Siregar, considera que la determinación de la fiscalía de Bandung de que su cliente es sospechoso es jurídicamente errónea. Uno de ellos está en la Notificación de Inicio de la Investigación (SPDP) que nunca recibió después de ser anunciado como sospechoso en este caso.

«El fiscal demandado demostró que en la lista de 48 pruebas que queríamos presentar, de los 48 puntos, no había ni un solo documento relacionado con el SPDP», dijo Bobby.

Mientras tanto, para determinar al sospechoso, Bobby dijo que la carta del SPDP es algo importante, especialmente en lo que respecta a su cliente. Sin embargo, el juez no lo consideró más profundamente y no discutió este asunto a fondo. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)