Jugar Padel puede ser 100 mil IDR más barato con QRIS BRImo, echa un vistazo a la promoción

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI proporcionar programas Promoción Omni especial Caídocomo un intento de mimar clientes Amante de los deportes de pádel. Con esta promoción, los clientes pueden obtener descuentos o reembolso IDR 100.000 por cada pago de alquiler de campo utilizando QRIS Budo.

Director Financiamiento de red y venta minorista BRI Aquarius Rudianto enfatizó que esta promoción es una forma del compromiso de la empresa para seguir mejorando compromiso con la comunidad, incluso a través de actividades deportivas para apoyar estilos de vida saludables. Considera que el pádel es un deporte capaz de unir la colaboración entre comunidades y construir fuertes conexiones sociales.

Esta promoción, que estará vigente del 1 al 31 de octubre de 2025, se podrá disfrutar todos los días en varias ubicaciones. comerciante socio La BRI se extiende por Yakarta, BSD, Bandung y Bali. A través de este programa, los clientes pueden hacer ejercicio mientras obtienen beneficios adicionales de cada uno. transacción. La presencia de BRImo también facilita a los clientes realizar transacciones en línea. sin efectivo de forma rápida, segura y práctica.

«Vemos el crecimiento del pádel como una oportunidad para que BRI esté más cerca de la comunidad, especialmente de la generación más joven. A través de BRImo, no solo estamos presentes como súper aplicaciones finanzas, sino también como plataforma estilo de vida relevante para las actividades diarias. «De esta manera, BRI quiere facilitar las transacciones digitales y al mismo tiempo fidelizar a los clientes», dijo Aquarius, citado el martes 14 de octubre de 2025.

Además de las promociones de transacciones, el compromiso de BRI de apoyar el desarrollo de los deportes de pádel también se materializa mediante la celebración de la BRImo SIP Padel Series 2025. Esta agenda presenta 3 series principales. Primero, Caído Liga 2025, una competición entre comunidades de pádel que se disputará del 20 de julio al 16 de noviembre de 2025.

SegundoCayó Sesiones Diarias también presente para la comunidad en general que quiere probar de inmediato la emoción del pádel todos los días. Esta experiencia se vuelve más práctica y económica porque los boletos se pueden comprar a través de la aplicación BRImo con una oferta de descuento especial del 30 por ciento hasta 50 mil IDR.



Promo Brimo padel pakai QRIS.

TerceroLo más destacado es el Padel Festival que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre de 2025 como evento de clausura de SIP Padel 2025. Además del partido final, este festival también presenta partidos entre celebridades, desafíos contra deportistas profesionales, clínica de entrenamientoactuación de DJ, puesto delicias culinarias y diversas actividades interactivas con la comunidad.