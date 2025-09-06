VIVA – joven atacante Equipo nacional Indonesia, Mauro zijlstraSintió un momento especial cuando ella debutó contra el chino Taipei en FIFA Matchday en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, viernes 5 de septiembre de 2025

El primer partido de Zijlstra con Garuda terminó dulcemente. Indonesia parecía feroz y cerró el partido con una victoria de deslizamiento de tierra 6-0. Patrick Kluivert dio la oportunidad de debutar en el minuto 65, cuando Zijlstra entró en reemplazo de Ramadan Sananta.

El descenso indonesio-holandesa en realidad tiene una serie de oportunidades de oro para agregar objetivos indonesios. Desafortunadamente, la solución aún no ha dado fruto. Aun así, su presencia todavía da una nueva opción en la línea de ataque de Garuda Squad.

Después del partido, el delantero del FC Volendam aventuró su emoción y felicidad a través de cargas en Instagram. «Un sueño hecho realidad. Muy feliz de poder hacer mi debut para este hermoso país. Indonesia, te amo», escribió Mauro.

Según los datos de campo, Zijlstra apareció durante 26 minutos. Grabó un disparo (no conducir a la meta), dos cebos exitosos, un tackle, y saltó una oportunidad de oro. Aunque aún no se anotó, su apariencia se consideró bastante prometedora y podría ser un capital valioso para aumentar las horas de vuelo a Equipo nacional indonesio.

La presencia de Mauro Zijlstra se convirtió en una buena noticia para Patrick Kluivert. Además, Garuda está perdiendo al delantero de pilar Ole Romeny, que debe estar ausente debido a lesiones. Zijlstra podría ser una munición importante adicional antes de la cuarta ronda de los clasificatorios de la Zona Asiática 2026 en octubre.