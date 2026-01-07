¡Jugar a Minecraft se vuelve más emocionante! Este es Top Seeds 1.20.1 lleno de aventuras

Jacarta – Elegir la semilla adecuada es un primer paso importante al iniciar un nuevo mundo en minecraft versión 1.20.1. La semilla determina la forma del mundo, la ubicación de generación y la existencia. estructura cosas importantes como pueblos, ciudad antigua, ruinas de senderos y mansión Woodland.

Con la semilla ideal, los jugadores pueden disfrutar inmediatamente de una experiencia de exploración y supervivencia más emocionante desde el primer minuto del juego.

La versión 1.20.1 de Minecraft en sí es una mejora de la actualización Trails & Tails, que presenta características arqueológicas, biomas de cerezos y varias estructuras nuevas.

Por lo tanto, la semilla óptimamente diseñada para esta versión ofrece una combinación de terreno únicodesafíos interesantes y un acceso más eficiente a los recursos.

1. Pueblo de la isla de las llanuras

Semilla: -5271146206764186063

Plataforma:Java

Descripción: Los jugadores comenzarán el juego justo en el borde de una aldea llana con un cerezo único de un solo tronco. Esta ubicación es ideal para una base inicial y para mapear el bioma circundante porque está cerca del mar y de otras estructuras como ruinas de bosques.

2. Pueblo de montaña con portal secreto abisal

Semilla: -103660175148893303

Plataforma: lecho de roca

Descripción: Este mundo tiene una aldea en las montañas que tiene un portal Nether roto escondido detrás de una pequeña cueva, que puedes usar inmediatamente como un lugar secreto para una base o acceso rápido al Nether.

3. Isla en la cima de la montaña

Semilla: -6197024359483023950

Plataforma: Java

Descripción: Este mundo presenta una imponente isla montañosa en medio del mar, perfecta para jugadores a quienes les gusta el desafío de sobrevivir a gran altura mientras recolectan recursos de las playas y cuevas circundantes.

4. Cuatro ruinas del sendero

Semilla: -7972954210294781788

Plataforma: lecho de roca

Descripción: Trail Ruins es una nueva estructura en 1.20, y esta semilla proporciona cuatro Trail Ruins en un área de Taiga perfecta para aquellos de ustedes que desean explorar los aspectos arqueológicos de Minecraft.

5. Pueblo montañoso de la sabana

Semilla: 8389250776043598232

Plataforma: Java

Descripción: Las aldeas repartidas en varios niveles de las llanuras de Savanna y Windswept Savanna ofrecen vistas únicas, así como interesantes oportunidades de estrategias de supervivencia.

Minecraft 1.20.1 también tiene semillas con islas únicas, que van desde islas de alta montaña, islas de hongos hasta islas rodeadas de arrecifes de coral. Se sabe que la Isla Champiñón, por ejemplo, está a salvo de mobs hostiles, lo que la hace adecuada para jugadores que quieran construir una base sin interferencias.