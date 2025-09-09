Jugando sucio contra el equipo nacional indonesio, el capitán Líbano se disculpa

Surabaya, vivo – Capitán Equipo nacional libanés Mohamad Haidar se disculpó después de que su equipo realizó un juego «sucio» en el partido que terminó en un empate 0-0 contra el anfitrión Equipo nacional indonesio En el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, lunes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: Equipo nacional indonesio contra el Líbano: fútbol total pero 0 disparos en el objetivo



En el partido titulado FIFA Match Day, el plan de juego «sucio» en cuestión fue cuando jugaron en total con muchos jugadores, sirviendo a Indonesia con juegos difíciles, para detener el tiempo. Este juego los hace recompensar cinco cartas amarillas.

«Perdón por lo que sucedió en el partido. Esto es fútbol. No queremos pelear con ningún jugador ni hacer problemas con la gente en el campo», dijo el veterano jugador de 35 años en una conferencia de prensa posterior al partido en el estadio GBT el lunes.

Leer también: Jay Idzes Ultimatum jugadores libaneses



Haidar dijo: «Espero que Indonesia se clasifique para la Copa Mundial 2026», pero en la misma ocasión, también sintió que el equipo de Garuda adoptaría el mismo enfoque que su equipo esta noche, si luego conocía a países fuertes como Argentina y Brasil.

«Vemos lo que sucederá contra ellos, definitivamente será lo mismo que ahora jugamos contra Indonesia», dijo Haidar, quien tiene 90 gorras para el Líbano desde su debut en agosto de 2011.

Leer también: La sorprendente confesión del 112 ° entrenador del equipo de clasificación después de equilibrar con éxito al equipo nacional indonesio





Duele del equipo nacional indonesio vs. Líbano Foto : Instagram @timnasindonesia

«En nuestra situación, es muy difícil jugar con nuestro sistema de juego habitual que está jugando atacando durante 90 minutos. Y su equipo estará en la misma situación contra los equipos de alto nivel en la Copa del Mundo como Argentina o Brasil. Aplicará el mismo juego que nosotros, que es comprar tiempo, jugar con las formaciones 5-3-2 o 5-4-1», agregó.

Para el Líbano, estos resultados continuaron sus actuaciones positivas después de derrotar previamente a Qatar con un puntaje de 1-0. Haidar, como capitán, está muy contento con los resultados de este sorteo.

«Y jugamos muy bien en términos de tácticas. Y como dijo el entrenador, no estamos en una condición preparada porque la liga no ha comenzado ahora, todavía estamos en la pretemporada y ahora jugando contra grandes equipos como Indonesia», concluyó. (Hormiga)