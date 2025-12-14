Jugadores y personal de los Buffalo Bills encerrados después de un tiroteo antes del partido de los Patriots

Los Buffalo Bills se preparan para su revancha con el rival divisional Patriotas de Nueva Inglaterra Domingo en el estadio Gilette de Foxborough.

La última vez que los Bills jugaron contra los Patriots, líderes de la AFC Este, se fueron con una derrota de 23-20 después de un gran juego del QB de los Patriots, Drake Maye, quien lanzó para 273 yardas con un índice de pasador de 101.1 y el ex All-Pro Stefon Diggs, quien acumuló 10 recepciones y 146 yardas.

Y aunque el enfrentamiento del domingo es crucial para las posibilidades de ambos equipos de ganar la división y acercarse cada vez más a un lugar en los playoffs, ambos equipos fueron sacudidos por el tiroteo masivo que tuvo lugar en la cercana Universidad de Brown.

Los jugadores de los Bills estuvieron cerca del tiroteo

Los Bills se hospedaban en un hotel en el centro de Providence, Rhode Island, antes del enfrentamiento del domingo, aproximadamente a media milla del campus de la Universidad Brown.

El incidente ocurrió cerca del edificio de ingeniería Barus y Holley, ubicado en la parte este de Providence, cerca de dos de las principales autopistas interestatales de la zona.

De acuerdo a un informe de The AthleticLos Bills y los Patriots han estado en comunicación desde que se conoció la noticia del tiroteo, y la escritora principal Dianna Russini declaró que todos los asociados con los Bills estaban encerrados dentro del hotel del equipo.

«Todos los jugadores y el personal de los Buffalo Bills permanecen en su hotel, dicen fuentes del equipo, después de que un hombre armado vestido de negro disparara a 10 personas, matando a dos de ellas, en la Universidad de Brown, a menos de 2 millas de donde se hospedaba el equipo el sábado por la noche», escribió Russini.

«La policía dijo que el tirador permaneció prófugo horas después de abrir fuego dentro de un edificio de ingeniería en el campus universitario. Los Bills se alojan cerca en el centro de Providence antes del partido del domingo contra los New England Patriots en el estadio Gillette en Foxboro, Massachusetts».

Según el informe de Russini, se envió una alerta a las 4:22 pm ET informando a los estudiantes y profesores que había informes de un tirador activo y aconsejándoles que se refugiaran en el lugar mientras se llevaba a cabo la búsqueda del tirador.

A las 10 pm del sábado por la noche, la orden de quedarse en casa todavía estaba vigente ya que, según se informó, más de 400 agentes estaban en el área ayudando a la policía local en la búsqueda, según el alcalde de Providence, Brett Smiley.

El tirador sigue prófugo.

Los Patriots publican una declaración sobre la tragedia

Los Patriots recibirán a los Bills a la 1 pm ET el domingo. Según los informes, el juego todavía se desarrolla según lo programado.

Poco después de que se conociera la noticia, los Patriots emitieron un comunicado sobre el incidente en las redes sociales.

«Los Patriotas de Nueva Inglaterra están desconsolados por los horribles acontecimientos ocurridos en la Universidad de Brown». dijeron los Patriots en un comunicado.

«Expresamos nuestro más sentido pésame a los afectados y sus familias, y seguimos agradecidos a los socorristas y a las autoridades que actuaron rápidamente para proteger a los estudiantes, profesores, personal y a la comunidad. Apoyamos a la Universidad de Brown y a nuestros vecinos en Rhode Island durante este momento difícil».

La Universidad de Brown está ubicada a 40 kilómetros al sur (aproximadamente 32 minutos en coche) del estadio Gilette.

Nueva Inglaterra tiene una ventaja de dos juegos sobre Buffalo cuando quedan cuatro partidos de temporada regular. Si los Patriots arrasan en la serie de la temporada, será la primera vez que esto suceda desde la última temporada de Tom Brady con la franquicia en 2019.