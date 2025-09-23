Jugadores de los Cowboys que tienen ‘dudas’ después del comienzo brutal de la defensa

Para Vaqueros El entrenador Brian Schottenheimer, la defensa de los Cowboys, desde el punto de vista del esquema, está bien establecido. Es la tercera iteración de una defensa de los Cowboys en los últimos tres años, ya que el equipo ha pasado del coordinador Dan Quinn a Mike Zimmer a, ahora, el ex entrenador Matt Eberflus que dirige el D.

Pero dado lo mal que el equipo ha jugado defensa hasta este punto, permitiendo 30.7 puntos por juego–27 en la liga: en las primeras tres semanas, hay razones para que las alarmas sonar. No es una casualidad que los equipos hayan acumulado los puntos, ya que Dallas ha dado 397.7 yardas por juego, que es 30 en la NFL.

El problema es que no son solo los fanáticos y los medios de comunicación los que tienen sus dudas sobre esta defensa. Como dijo el entrenador Brian Schottenheimer, también son jugadores.

«No tengo ninguna razón por la que no», Schottenheimer dijo a los periodistas los lunes. «Creo que cuando no estás jugando bien, siempre habrá dudas … La confianza en esta liga es interesante porque va y viene rápido cuando estás jugando en una liga tan competitiva. No creo que nos llevará mucho tiempo recuperar la confianza, pero entendería por qué los chicos podrían decir, ‘oh, ¿qué pasa con esto? ¿Qué?’

Cowboys haciendo cambios

Se ha planteado la noción de jugar un esquema defensivo más simple, y podría ser que la defensa de Eberflus tendrá que ser racionalizada. El equipo ha tenido más de un mes de campamento de entrenamiento y ahora tres semanas de juegos para hacerlo bien, pero no hay mucha indicación de que se esté hundiendo con los jugadores.

«Siento que cada semana es algo nuevo que ves hasta que ves todo, y luego es como, está bien, esto es todo lo que obtuvieron». Trevon Diggs dicho. «Solo tenemos que adaptarnos a ello. Lo que se llame, tenemos que jugar. Tenemos que ejecutar las llamadas. Tenemos que salir del campo en el tercer down. Tenemos que eliminar las grandes jugadas».

Diggs expresó cierta confianza en que cambiaría.

«Lo vamos a conseguir», dijo. «Vamos a hacerlo bien. Tengo fe en todos estos tipos. Todos ellos: D-Line, Linebackers, DBS. Lo hemos estado haciendo en el pasado. Solo tenemos que mostrarlo».

Pase Rush Un gran problema para la defensa

Pero la pregunta es, cuándo. No hará mucho bien a los Cowboys «conseguirlo» en la Semana 10 si están sentados con un récord de 3-7 en ese momento.

No es solo que la defensa de los Cowboys haya luchado para detener a los equipos. En las últimas dos semanas, no han podido detener a los equipos que han estado luchando ofensivamente de otra manera. Renunciaron a 37 puntos a un equipo de los Gigantes que ha anotado 15 puntos totales en sus otros dos juegos.

Los Bears han sido algo mejores ofensivamente, con 45 puntos en sus otros dos juegos. Pero los Cowboys no despedieron a Caleb Williams en absoluto, la primera vez en su carrera no fue derribado.

Los vaqueros se lastiman por grandes jugadas

Schottenheimer dijo que existe un plan para los cambios, aunque no fue específico sobre cuáles serán esos cambios. Pero los Cowboys tienen una inclinación por ser sacudidos por grandes jugadas. Limitarlos sería un buen comienzo.

«No nos estamos dando explosivos de 16, 17 y 18 yardas», Schottenheimer dijo. «Estamos renunciando a 35 y 40 y 45, y al final del día, eso no es lo suficientemente bueno, hombre. Tuve buenas reuniones. Hablamos sobre las cosas. Estamos cambiando las cosas».