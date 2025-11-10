Jugadores de Indonesia Sub-17 vs Honduras en el Mundial 2025, Nova Arianto juega con toda su fuerza

Doha, EN VIVO – La selección de Indonesia Sub-17 desplegó toda su fuerza cuando se enfrentó a Honduras en el último partido del Grupo H del Mundial Sub-17 de 2025. Este partido se llevó a cabo en el Field 2 Aspire Zone, Doha, Qatar, el lunes por la noche a las 21.45 WIB.

Lea también: La Selección de Indonesia Sub-17 todavía tiene posibilidades, pero estas son las condiciones



Este partido fue decisivo para que Garuda Muda mantuviera sus posibilidades de clasificarse para los dieciseisavos de final. Indonesia debe ganar con una gran diferencia de goles para poder competir en el tercer mejor ranking. Un empate o una derrota cerrarán inmediatamente la oportunidad de avanzar a la fase eliminatoria.

Honduras también está en la misma posición, por lo que se prevé que este partido será reñido y lleno de presión para ambos equipos.

Lea también: Partido a vida o muerte contra Honduras, Nova Arianto: ¡La Selección Nacional Sub-17 de Indonesia debe parecer agresiva!



Entrenador Nova Arianto realizó varios cambios estratégicos. En la posición de portero, se volvió a confiar en Mike Rajasa para jugar desde el principio, sustituyendo a Dafa Algasemi, que apareció en los dos partidos anteriores.



Nova Arianto, entrenador de la selección nacional sub-17 de Indonesia

Lea también: Nova Arianto pide a los jugadores de la selección nacional sub-17 de Indonesia que rindan al máximo contra Honduras: Ganen o no, no me importa



La formación 3-5-2 se implementó con tres defensores principales: Putu Panji, Mathew Baker y Eizar Tanjung. Lucas Lee, que estaba en duda por lesión, finalmente jugó desde el primer minuto y acompañó a Muhammad Algazani en la posición de lateral.

El mediocampo fue reforzado por Evandra Florasata, Nazriel Alvaro y Zahaby Gholy para mantener el equilibrio del juego. En la delantera, el dúo Fadly Alberto y Mierza Firjatullah son las principales máquinas de gol.

Con esta mejor composición, Indonesia apunta a la victoria para avanzar a los octavos de final por primera vez en la historia de la participación en el Mundial Sub-17.

Siguiente póngase en fila ambos equipos según el informe oficial de la FIFA:

Indonesia Sub-17 (3-5-2): Mike Rajasa (portero); Putu Panji, Mathew Baker, Eizar Tanjung; Lucas Lee, Evandra Florasata, Nazriel Álvaro, Zahaby Gholy, Muhammad Algazani; Fadly Alberto, Mierza Firjatullah.

Honduras Sub-17: Noel Valladares (Portero); Enmanuel Martín, Osmel Medina, Densel Arzú; Obed Amador, Mike Arana, Marcos Reyes, Yochua Palacios, Darell Oliva; Luis Suazo, David Flores.