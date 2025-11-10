Jugadores de baloncesto de IBL y corredores nacionales se unen para hacer eco del espíritu de movimiento en la campaña Move Your Way

VIVA – La marca de calzado indonesia Ardiles anunció su nueva campaña titulada “Move Your Way” para la temporada 2026. Esta campaña resalta el espíritu de deporte y un estilo de vida activo, manteniendo una serie de atleta así como figuras públicas de diversos ámbitos.

Del mundo del baloncesto, Ardiles colaboró ​​con dos jugadores de la Liga de Baloncesto de Indonesia (IBL), es decir Daniel Salamena y Widyanta Putra Teja, con la influencer del baloncesto Jacquelyn Chandra. Mientras tanto, en la categoría de carrera a pie, varios corredor Estuvieron involucrados nacionales como Rolan Sihombing, Hurricane Mahendra, Rasiha Kumala S, Sirojuddin Munir, Sutikno y Partai Rameria S.

Desde el segmento de estilo de vida, esta campaña también presenta nombres como Kevinswork, Kelvin Stevianos y Gebian Ann, conocidos por promover activamente actividades diarias saludables y productivas en las redes sociales.

Uno de los participantes de la campaña, el corredor y entrenador de Hurricane Mahendra Giri, dijo que los pasos de Ardiles podrían ayudar a aumentar la conciencia pública sobre la importancia de una actividad física que se adapte a las capacidades de cada persona.

«Como corredor y entrenador, puedo recomendar a mis compañeros corredores muchas opciones de zapatillas según su nivel. La primera, obviamente, sus superzapatillas, concretamente Runergize», afirma Hurricane.

La campaña “Muévete a tu manera” no sólo se centra en los productos, sino también en una filosofía para lograr que las personas tengan más confianza en su propio estilo de vida.

La gerente de Comunicación de Marketing de Ardiles, Amalia Diah Safitri, explicó que esta campaña es una invitación a ser más honesto consigo mismo en sus actividades.

«La esencia de ‘Move Your Way’ es que queremos cambiar el enfoque de todos, de sentirse presionados a ser siempre perfectos a sentirse confiados tal como son y muy personales», dijo Amalia.

Agregó que se realizó colaboración con deportistas y figuras públicas para que el mensaje de la campaña pudiera llegar a más grupos.

«Estamos colaborando con embajadores de marca y atletas para demostrar credibilidad en los segmentos de carreras de alto rendimiento y baloncesto, además de acoger figuras de estilo de vida para inspirar a las personas a tener más confianza en su propia manera», explicó.

Esta campaña también presenta el tema visual «Geoteal», una combinación de elementos de la localidad indonesia y tendencias de color globales para 2026. A través de este enfoque, Ardiles intenta mostrar que la identidad local puede seguir siendo relevante para la evolución del mundo del deporte y el estilo de vida global.