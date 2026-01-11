Jugadores de ascendencia indonesia llevan al Fenerbahce a ganar la Supercopa de Turquía 2025

VIVA – Jugadores de ascendencia indonesia, Jayden Oosterwoldeapareció como un héroe cuando llevó a su equipo a ganar la Supercopa de Turquía de 2025 tras derrotar a eternos rivales, Galatasaraycon un marcador de 2-0.

Lea también: Danilson Soares, que rechaza la selección que se clasificará para el Mundial de 2026, quiere defender la selección de Indonesia



La candente final que reunió a dos gigantes de Estambul se celebró en el Estadio Olímpico Ataturk el sábado (1/10) por la noche. Desde el primer minuto, el partido fue intenso y con la tensión alta propia de un derbi turco.

Fenerbahçe Se mostró agresivo y logró romper el punto muerto en el minuto 28. El centrocampista francés Matteo Guendouzi aprovechó con éxito un hueco en la línea defensiva del Galatasaray para poner al Fenerbahce por delante.

Lea también: Al fracasar en la selección de Indonesia, Patrick Kluivert es el objetivo de Túnez y podría enfrentarse a la selección de Holanda en el Mundial de 2026



El dominio del Fenerbahçe se hizo sentir cada vez más tras el descanso. A sólo tres minutos del segundo tiempo, Jayden Oosterwolde marcó la diferencia. El lateral izquierdo indonesio, holandés y surinamés marcó el segundo gol que aseguró la victoria y aseguró el título de la Supercopa de Turquía de 2025 para el Fenerbahce.

El gol de Oosterwolde fue la confirmación de su papel como uno de los jugadores clave del Fenerbahce en los grandes partidos. Sus acciones en la final hicieron que su nombre volviera a ser discutido, incluso entre el público del fútbol indonesio.

Lea también: La confianza de Joey Pelupessy sobre la selección nacional de Indonesia: ¡Estoy realmente destruido!



Jayden Oosterwolde no es ajeno a los aficionados indonesios. Hace varios años, su nombre surgió cuando el entrenador Shin Tae-yong intentó persuadirlo para fortalecer Equipo Nacional Indonesia Sub-20 estaba preparada para aparecer en el Mundial Sub-20 de 2021. Sin embargo, en ese momento Oosterwolde decidió negarse de manera elegante.

El jugador nacido en Holanda admitió que había sido contactado por Indonesia y Surinam. Sin embargo, defender a la selección holandesa sigue siendo su principal prioridad.

«Efectivamente, Indonesia y Surinam se pusieron en contacto conmigo. Incluso recibí un mensaje a través de Instagram del segundo entrenador de la selección de Indonesia», dijo Oosterwolde al medio holandés ELF Voetbal.

Antes de brillar con el Fenerbahce, Oosterwolde comenzó su carrera futbolística en el club amateur ZAC y luego se unió a la Academia del FC Twente en 2012. Ahora, su nombre ha vuelto a surgir, no como un discurso sobre la naturalización, sino como un determinante del título de la Supercopa de Turquía de 2025 con el Fenerbahce.