Baviera, Viva – Cuenta oficial Bayern de Múnich Haga un berrinche de ciudadanos indonesios después de subir fotos editadas Irfan ghafur Use una camiseta roja orgullosa de Die Roten. Aunque claramente no es un jugador original, la publicación tuvo éxito en hacer que los internautas se sientan orgullosos al mismo tiempo porque el nombre de Indonesia podría caer en un club tan grande como el Bayern.

Los comentarios divertidos inmediatamente inundaron la carga. Hay quienes se toman en serio decir «muy orgullosos de que hay jugadores indonesios», pero la mayoría se burla de la creatividad típica de los ciudadanos del archipiélago.

La propia posición de Irfan Ghafur se llama «GK». No portero, sino una extensión de «no Pake».

También hay quienes agregaron «jugadores clave que siempre están bloqueados» para «jugadores indonesios que siempre pierden el avión».

No se detengan allí, los ciudadanos se están volviendo más salvajes al hacer una lista de puestos al estilo de Irfan Ghafur:

GK: No se usa

ST: lado del poste

SS: al lado del estadio

Mid: (sin hogar)

CM: solo lema

CDM: Cuma Diem

Cam: es solo mi hijo

LM: Correr un maratón

CB: Cabe-Cabean

CF: Cumma FOMO

También hay quienes llaman a Irfan como «WonderKid que será un competidor de la primera línea» para «los mejores jugadores del equipo nacional en el extranjero a lo largo de la fuerza».

Curiosamente, la cuenta oficial del Bayern parecía disfrutar de esta emoción. Escribieron una breve subtítulo, «Fotos especiales del partido de ayer. Bonos para aquellos que a menudo le preguntan». Como si Irfan fuera de hecho parte del equipo principal del Bayern.

Entonces, a pesar de que son solo ediciones, Irfan Ghafur ahora es oficialmente una leyenda del ciberespacio. Los ciudadanos indonesios están satisfechos representados, Bayern también sonríe al ver los comentarios creativos de los internautas. Una cosa es segura, Irfan es un jugador clave … que siempre está bloqueado.