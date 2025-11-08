Jugador lesionado de los Bills enfrenta castigo de la NFL por juego de los Chiefs

Los Buffalo Bills anotaron su victoria más significativa de la temporada el pasado domingo, cuando derrotaron a sus archirrivales, los Jefes de Kansas City28-21. Desafortunadamente para los Bills, el NFL consideró oportuno arrojar un jarro de agua fría al ambiente de celebración de Buffalo, imponiendo cuatro multas distintas a los jugadores de los Bills por diversas acciones en el juego.

Para empeorar aún más la respuesta aguafiestas de la NFL, sólo una de las cuatro multas resultó de una jugada que fue marcada por los oficiales en el campo durante el juego.

En el caso del esquinero Christian Benford, el anuncio de la NFL literalmente añadió sal a la herida. Benford ha sido catalogado como cuestionable para jugar en el partido del domingo en Miami contra el delfinesdebido a una lesión en la ingle que aparentemente sufrió en la práctica más tarde esa semana.

Pero el sábado, el La NFL anunció una multa de $14,714 contra Benford. La disciplina resultó del juego con 3:40 restantes en el primer cuarto cuando se consideró que Benford había usó su casco para ayudar él hace una entrada.

Violación del casco difícil de ver

El uso del casco por parte de Benford es difícil de ver en el video del incidente, en el que varios defensores de los Bills luchan por derribar al receptor de Kansas City, Xavier Worthy, luego de que Worthy atrapara un lateral del mariscal de campo Patrick Mahomes en el backfield.

Benford no ha sido exactamente un problema disciplinario grave para la NFL. No había recibido una multa de la oficina de la liga antes del anuncio del sábado, y ha sido penalizado sólo dos veces este año.

El veterano de cuatro años fue marcado por contacto ilegal en la derrota de la Semana 5 de los Bills ante los Patriotas de Nueva Inglaterraluego nuevamente la semana siguiente por interferencia de pase defensivo en otra derrota de los Bills, esta ante los Atlanta Falcons.

La violación del casco que generó una multa contra los Chiefs no fue penalizada, manteniendo intacto el récord de Bedford de solo recibir banderas de penalización en las derrotas de los Bills.

Mayor cantidad de multas contra proyectos de ley en 1 juego

La multa contra Benford fue una de las cuatro impuestas a los jugadores de los Bills, fácilmente la mayor en cualquier juego de esta temporada, según la reportera de ESPN Alaina Getzenberg. La única que realmente surgió de una jugada que fue penalizada en el campo fue una multa de $10,778 contra el corredor Ty Johnson por agarrar la máscara de un oponente.

El mariscal de campo Josh Allen también fue multado por una infracción que pasó desapercibida, o al menos no notada por los oficiales del juego. Pero el La NFL aún lo golpeó con una multa de $14,491 porque la Oficina de Operaciones de la NFL determinó que Allen, generalmente de modales apacibles, había hecho un “gesto violento” de algún tipo durante una celebración de touchdown.

«Después de correr para un touchdown de una yarda, Allen le entregó el balón al liniero ofensivo Spencer Brown para que lo rematara. Allen luego atrapó el balón después del rebote, lo remató él mismo y se volvió hacia el corredor James Cook para hacer lo que parecía ser un movimiento de disparar un arma», relató pesado.com el reportero Nathan Dougherty.

Cuarta multa de la carrera de Allen

Pero la NFL no dejó que el incidente del “gesto violento” llegara hasta allí. La liga también receptor abierto abofeteado Elijah Moore con una multa de $13,888 durante la misma celebración.

Las multas fueron las primeras del año tanto para Allen como para Moore.

El mariscal de campo y actual MVP de la NFL ha sido multado tres veces anteriormente en su carrera, pero no desde 2023, cuando recibió una multa de $10,927 por una infracción de burla. Moore nunca había recibido una multa.