Jugador francés de tenis Arthur Gea Torneo Torneo Tennis M-25 Bali Bali

Viva – Jugador de tenis Origin France, Arthur Gea, ganó con éxito el primer título en el Amman Men’s World Tennis Championship Tercer Serie M-25, que forma parte del calendario permanente de la gira de tenis mundial de ITF.

Leer también: El doble japonés controló el final M-25 Bali, Indonesia fue eliminada en las semifinales



Compite en el campo A, el área turística de ITDC Nusa Dua, Bali, Arthur parecía llena de determinación a pesar de tener que pasar el feroz set de goma contra el representante turco Yanki, en la final.

Desde el comienzo del partido, Arthur, quien fue la primera semilla, fue inmediatamente un paso sobre el gas. La 278ª clasificación del mundo no proporcionó espacio para que Yanki Elel se desarrollara. Como resultado, el primer set se aseguró con éxito con un puntaje convincente de 6-3.

Leer también: El jugador de tenis indonesio se cae en los torneos de tenis de la Serie 3 M-25 en Bali



Pero en el segundo set, la situación cambió. Yanki Erel, quien ganó el torneo en 2022 en Yakarta, se desempeñó de manera más agresiva. Confiando en el servicio duro y la estrategia de juego neto, el tenista de turco con la izquierda cambió con éxito el ritmo del partido. El segundo set fue el suyo, también con un puntaje de 6-3, y el partido continuó hasta el conjunto decisivo.

La feroz batalla continuó hasta el décimo set del tercer set. Arthur estaba 4-5 detrás, pero en cambio se elevó en un momento crucial. Ecaló, revertió la situación a 6-5, y finalmente cerró el partido con un puntaje de 7-5 después de romper el servicio del oponente.

Leer también: Doble indonesia-estadounidense Anthony/Chang Translucente Semifinal M25 Bali



Esta victoria llevó a Arthur Gea a convertirse en el campeón de singles masculinos en el ITF World Tennis Tour Bali y trajo a casa un premio de US $ 4,612. Mientras que Yanki Elel tuvo que estar satisfecho en la posición de segundo lugar y recibió un premio de US $ 2,701.

«Mi juego durante la tercera serie M-25 continúa aumentando, aunque el clima tropical en Bali necesita su propia adaptación. Estaba abrumado en el segundo set cuando Yanki jugó agresivamente, pero con una estrategia variada y errores mínimos, podría cambiar las cosas», dijo Arthur después de recibir el trofeo.

Mientras tanto, Yanki Elel afirmó seguir agradecido por los resultados que logró.

«Soy bastante realista con este resultado. Todavía tengo que adaptarme al clima y también tengo que admitir que el juego del oponente es muy bueno en la final», dijo.

Continuar con la Serie IV, la patria desciende en la calificación

Después del partido final final de los singles masculinos, la competencia inmediatamente continuó a la Serie IV M-25 con el inicio de la ronda de clasificación.

Algunos representantes indonesios que no tienen un rango bastante alto o comodines son competidores. Entre ellos están Tegar Abdi Wibowo y Gunawan Trismuwantara.

Tegar logró registrar una victoria sobre el tenista indio, Anup Bangardi, con un puntaje de 6-2, 7-5 en la primera ronda. Mientras que Gunawan tuvo que levantar la maleta temprano después de ser derrotado por Maan Kesharwani, también de la India.

Viva –