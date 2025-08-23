Jugador del equipo nacional de Tailandia, Puji Sandy Walsh, después del debut en Buriram United

VIVA – Sandy Walsh finalmente hicieron un dulce debut juntos Buriram United en el Asean Club Championship 2025/2026.

Jugador Equipo nacional Indonesia apareció desde los primeros minutos cuando su club se enfrentó a Selangor FC en Chang Arena, el miércoles 20 de agosto de 2025.

El partido fue feroz y terminó con un empate 1-1. Buriram se quedó atrás, pero logró igualar a través del gol de Peter Zulj en el minuto 90+6 después de recibir un pase maduro de Robert Zulj.

El entrenador de Buriram United, Osmar, inmediatamente confió en Walsh al bajarlo como titular en la posición de espalda derecha.

Sin embargo, el jugador no aparece lleno. Fue sacado en el minuto 63 y fue reemplazado por el capitán Equipo nacional de TailandiaTheerathon Bunmathan.

Aunque solo juega durante una hora, el debut de Walsh todavía se siente especial. El defensor de 30 años captura su momento histórico a través de cargas en su cuenta personal de Instagram, @sandywalsh.

«El primer partido para @BuriramunitedOfficial», escribió Sandy Walsh.

La carga fue inmediatamente recibida por un compañero de equipo y un jugador de equipo nacional tailandés, Elias Dolah. «RB (Right -Back) en el mundo», escribió Elias Dolah en la columna de comentarios.

La propia Elias Dolah se unió a Buriram United esta temporada.

Anteriormente, fortaleció a Bali United durante dos años y ahora está jugando nuevamente en Tailandia, además de ser un compañero de equipo con Walsh.