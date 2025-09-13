Jugador de tenis indonesio, Janice Tjen nuevamente sacude el tenis mundial

VIVA – Janice Gann tallar una dulce historia para tenis Indonesia. El jugador de 23 años logró calificar para las semifinales de Sao Paulo Open 2025 después de derrocar a la tercera semilla de Filipinas, Alexandra Eala, en Parque Villa-Lobos, Brasil, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Esta victoria se siente tan especial. Janice se convirtió Jugador de tenis indonesio El primero en llegar a las semifinales del evento WTA Tour en los últimos 23 años. Anteriormente, el prestigioso récord fue tallado por Angelique Widjaja cuando ganó un título en Pattaya City en 2002, el mismo año en que Janice nació.

«Sus sentimientos siguen siendo extraordinarios para mí, realmente no esperaba. [Saya] Concéntrese en cada punto, especialmente cuando contra Alex Eala, todos sabemos que puede levantarse en cualquier momento. Intenté concentrarme y durar hasta el final «, dijo Janice, citada del sitio web oficial de la WTA.

Dulce debut en Sao Paulo

Janice admitió que estaba disfrutando tanto de su debut en Sao Paulo Open. Escapando hasta las semifinales hace que su experiencia sea más memorable.

«Esta es la primera vez que voy a Sao Paulo y disfruté el tiempo que viví aquí, especialmente logré calificar para mis primeras semifinales en WTA, así que hasta ahora todo fue bueno», dijo el jugador nacido en Yakarta, 6 de mayo de 2002.

Desafíos en las semifinales

En la ronda semifinal, el sábado 13 de septiembre de 2025, Janice se enfrentará a la sexta semilla de Inglaterra, Francesca Jones. Jones anteriormente se deshizo de la segunda semilla, Solana Sierra, en las finales del cuarto.

Jones también elogió a Janice, quien parecía impresionante durante todo el torneo. «Él [Janice] Visto jugando al tenis muy bien. Realmente me gusta el estilo del juego. Creo que este será un partido emocionante, también tenemos algunas similitudes «, dijo Jones.

Se cree que el partido semifinal de Janice Tjen contra Francesca Jones es un duelo feroz que vale la pena esperar a los amantes del tenis mundial.