Jugador de tenis francés Rajai World Tennis Tour M25 Bali, levantando el trofeo el día de la independencia de la República de Indonesia

VIVA – Jugador de tenis Jóvenes franceses, Arthur Gea, demuestra nuevamente su clase. GEA ganó con éxito el título de un solo número en la cuarta serie del campeonato de tenis mundial de Amman, ITF World Tennis Tour M25 Bali.

La final se celebró justo en el momento del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, el domingo 17 de agosto de 2025

Competir en el campo tenis El área de Nusa Dua, Bali, Gea, parecía poderosa. El jugador de 20 años luchó contra el representante australiano, Philip Sekulic, con una victoria aplastante de dos sets directos, 6-1, 6-2.

Este resultado también es un título consecutivo para GEA. Una semana antes, también ganó la tercera serie del mismo torneo, con oponentes que … resultaron ser lo mismo: Philip Sekulic.

Dominio desde el principio

Gea, que vino como la primera semilla, se desempeñó agresivamente desde el principio. Su duro servicio obligó repetidamente a Sekulic a estar bajo presión. En el primer set, GEA incluso registró tres ACE y controló el 76 por ciento de los puntos de Long Rali. El set de apertura se cerró rápidamente con un puntaje de 6-1.

Sekulic trató de levantarse en el segundo set. Sin embargo, sus esfuerzos en realidad producen muchos errores no forzados. Gea no pierde oportunidades. A través de las variaciones de los disparos y el control de línea de base, el tenista francés ha regresado un FAR 6-2.

Esta victoria hizo que el récord directo de Gea sobre el Sekulic fuera más perfecto, dos veces una victoria sucesiva en la final M25 Bali.

Regalos y niveles

Como campeones, GEA tiene derecho a 25 puntos de clasificación ATP adicionales y 4,612 dólares estadounidenses. Mientras que el Sekulic que se convirtió en subcampeón trajo a casa 2.701 dólares estadounidenses junto con el trofeo.

«Estoy muy feliz de poder regresar a los campeones en Bali. Estas dos victorias consecutivas muestran la consistencia de mi juego. Esta es una gran motivación para continuar aumentando en el ranking y el desempeño en un nivel superior», dijo Gea después del partido.

Los matices de la independencia indonesia

Este torneo de la cuarta serie se siente especial. Antes de que comenzara la final, se celebró la 80ª Ceremonia del Día de la Independencia de Indonesia. De hecho, la Indonesia Menpora Dito Ariotedjo fue presente inmediatamente entregada el trofeo a los ganadores. La presencia del gobierno es una clara prueba de apoyo para los deportes indonesios y el turismo indonesio.

El director del torneo, Lani Sardadi, también afirmó estar satisfecho con el éxito de una serie de cuatro series de Campeonato Mundial de Tenis de Amman que tuvo lugar del 21 de julio al 17 de agosto de 2025.

«Estamos orgullosos de poder presentar eventos internacionales que funcionen sin problemas y tener el apoyo de varios partidos. Este es un paso concreto para apoyar el desarrollo del tenis nacional y el turismo de Bali», dijo Lani.

Continuar a la próxima serie

Después de cuatro series, ITF World Tennis Tour Bali tomará una semana. La competencia se reanudó a través de Universal Tennis Tour Pro tenis con un premio total de 20 mil dólares estadounidenses del 25 al 31 de agosto de 2025.

No te detengas allí, la sexta y séptima serie también han estado esperando. Ambos regresaron para llevar la etiqueta M25 con un premio de 30 mil dólares estadounidenses cada uno, celebrado del 1 al 14 de septiembre de 2025 en Bali.