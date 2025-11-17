Jugador de Persib, Adam Alis buscado por la policía de Malasia debido a un video viral

VIVA – Caso de video viral del jugador. persib bandung, Adam Aliscontinúa expandiéndose y ahora es una seria preocupación para las autoridades malasias.

Lea también: Se dice que los policías activos aún pueden trabajar fuera de la Policía Nacional siempre y cuando cumplan con las normas.



Policía La Corte Real de Malasia (PDRM) confirmó que tomaría medidas firmes después de que se considerara que la carga de Adam había empañado el buen nombre de la institución policial del país vecino.

El PDRM incluso está dispuesto a colaborar con la Policía Nacional y la Interpol para pedir información directamente al centrocampista de 31 años. Esta medida fue transmitida por el jefe de policía de Selangor, Datuk Shazeli Kahar, en una conferencia de prensa en la sede del contingente de policía de Selangor, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Lea también: El jefe de la policía metropolitana traslada a 1.700 estudiantes para que se conviertan en ‘policía estudiantil’, ¡una de sus misiones es tener escuelas libres de acoso!



«El PDRM está estableciendo una comunicación intensiva con socios estratégicos en Indonesia para ayudar con las investigaciones. Esto incluye la colaboración con la Policía Nacional», dijo Shazeli, citado por Kosmo.

La cosa no terminó ahí, el PDRM también desplegó a sus representantes en la Embajada de Malasia en Yakarta para facilitar el proceso de toma de información.

Lea también: IPW destaca la decisión del MK que prohíbe a los miembros de la policía ocupar cargos civiles: 4.132 policías amenazados con ‘desempleo’



Shazeli enfatizó que su partido también estaba involucrando a Interpol como parte de los esfuerzos para mantener la credibilidad de la policía de Malasia ante los ojos internacionales.

«Aún nos estamos comunicando con Interpol y otros socios estratégicos. Este proceso ciertamente llevará tiempo», afirmó.

Este caso comenzó cuando Adam Alis subió un vídeo a Instagram en el que se mostraba a él y a varios jugadores de Persib siendo detenidos por la policía de Malasia por ir en contra del flujo de tráfico.

La situación se agravó cuando Robi Darwis, que no traía pasaporte, mostró su tarjeta de miembro del TNI para continuar su viaje.

El vídeo se volvió viral inmediatamente y provocó fuertes reacciones entre los internautas malasios. Mucha gente piensa que la narrativa de Adam en el vídeo es un insulto para PDRM, por lo que la presión para que Adam sea interrogado es cada vez más fuerte.

El incidente ocurrió después del partido Selangor vs Persib en la Segunda Liga de Campeones de Asia 2025/2026. Ahora, este problema se ha convertido en una cuestión internacional que ha atraído la atención pública en Malasia e Indonesia.