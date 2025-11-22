Jugador de los Packers golpeado con castigo de la NFL antes del enfrentamiento de los Vikings

El Empacadores de Green Bay Hemos tenido altibajos en las últimas semanas.

El equipo perdió juegos por una anotación ante los Carolina Panthers, 16-13, y el Águilas de Filadelfia10-7, y ambos son juegos que Green Bay probablemente debería haber ganado.

Los Packers (6-3-1) se recuperaron con una victoria 27-20 sobre los Gigantes de Nueva York la semana pasada eso los mantuvo en la carrera por la NFC Norte. Green Bay se encuentra a sólo medio juego detrás de los Chicago Bears, líderes de la división (7-3), y medio juego por delante de los Leones de Detroit (6-4).

Si bien esa victoria de los Giants mantuvo vivas las esperanzas de campeonato divisional de Green Bay, resultó costosa para un liniero defensivo de tercer año.

Colby Wooden disciplinado por la NFL

En el último cuarto del partido del domingo, el tackle defensivo Colby Wooden fue sancionado por una penalización por máscara dentro de la zona roja.

Resultó que los Giants consiguieron un primero y gol desde la yarda 7 de Geen Bay, y sacaron provecho de una carrera de touchdown de 1 yarda de Jameis Winston tres jugadas después.

Wooden terminó el juego de los Giants con 4 tacleadas, 2 paradas de carrera, presión y prisa en 48 jugadas defensivas, según Pro Football Focus, pero también recibió un golpe financiero decente.

Aunque fue sancionado por la infracción durante el juego, la NFL decidió que Wooden necesitaba algo de disciplina suplementaria por sus acciones, y fue multado con $6,789 el sábado por el incidente.

La NFL revisa todas las faltas personales, rudezas innecesarias, golpes a un mariscal de campo y sanciones por burla, entre otras, para determinar qué incidentes merecen un castigo adicional en forma de multa.

«Para proteger a los jugadores de riesgos innecesarios y preservar el equilibrio competitivo y la integridad del juego, la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL han acordado un conjunto de violaciones de las reglas relacionadas con el juego que pueden resultar en medidas de responsabilidad», cita la NFL como motivo de las multas adicionales en su sitio web.

Wooden puede consolarse con el hecho de que, aunque su billetera es más liviana, su buen dinero se destinará a una buena causa.

«Las multas recaudadas se donan a la Fundación de Atletas Profesionales para apoyar a las Leyendas necesitadas y a la Fundación de la NFL para apoyar aún más la salud, la seguridad y el bienestar de los atletas en todos los niveles, incluido el fútbol juvenil y las comunidades que apoyan el juego», afirmó la NFL.

Wooden no es el único jugador de los Packers que ha sido multado esta temporada.

El safety Xavier McKinney (burla, Semana 1), el apoyador Ty’Ron Hopper (mascarilla, Semana 2), el apoyador Quay Walker (golpeó a un mariscal de campo, Semana 7), el safety Evan Williams (golpeó a un mariscal de campo, Semana 9) y el corredor Micah Parsons (tropiezo, Semana 10) también han sido golpeados por la liga en 2025.

Los Packers logran una estiramiento brutal en el cronograma

Green Bay se dirige a una parte crucial de su calendario con tres juegos consecutivos contra oponentes de la división.

Los Packers derrotaron a los Lions 27-13 en la Semana 1, pero no se han enfrentado a ningún rival de la NFC Norte en las 10 semanas posteriores. Eso cambia el domingo cuando sean anfitriones del Vikingos de Minnesota en el campo Lambeau. Luego viajan a Ford Field la semana siguiente para una revancha con los Lions en la Semana 13 y reciben a los Bears en la Semana 14.

Las últimas cuatro semanas tampoco se vuelven más fáciles, ya que Green Bay juega contra los Denver Broncos, líderes de la AFC, en la Semana 15, los Bears nuevamente en la Semana 16, el Cuervos de Baltimore en la Semana 17, y los Vikings nuevamente en el final de la temporada regular.