Jugador de los Bengals enfrenta castigo por acciones durante la derrota ante los Browns

El Bengals de Cincinnati cayó a 6-11 cuando terminaron la temporada con un 28-10 derrota hacia Marrón de Cleveland. Los Bengals cayeron 14-6 en el segundo cuarto después de que la defensa de los Browns devolviera un par de pérdidas de balón para touchdowns.

A pesar de los problemas contra la defensa de los Browns, los Bengals se recuperaron en la segunda mitad. Con 1:29 restantes en el último cuarto, joe madriguera conectó con Ja’Marr Chase en un touchdown cuando los Bengals tomaron una ventaja de un punto. Luego intentaron la conversión de 2 puntos y fallaron. Mariscal de campo novato Shedeur Sanders luego dirigió una serie de 10 jugadas y 40 yardas para poner a los Browns al alcance de un gol de campo. Un gol de campo de 49 yardas de Andre Szmyt le dio a los Browns la ventaja cuando el tiempo expiró.

Jugador de los Bengals enfrenta castigo

Cada año, el NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL acuerdan un conjunto de violaciones de las reglas relacionadas con el juego que pueden resultar en medidas de responsabilidad. Según la NFLEl propósito de esto es «proteger a los jugadores de riesgos innecesarios y preservar el equilibrio competitivo y la integridad del juego». En lo que va del año, entrando en la Semana 18, 347 jugadas han resultado en multas.

Extremo defensivo Cedric Johnson Puede ser uno de esos jugadores que recibe una multa por sus acciones durante el juego. Con 9:44 restantes en el segundo cuarto, Johnson presionó al mariscal de campo Shedeur Sanders e hizo contacto con el área de la cabeza y el cuello. El contacto se consideró suficiente para justificar una penalización de 15 yardas por maltratar al pasador. En la semana 17, una acción similar por parte de Jets de Nueva York jugador Jermaine Johnson merecía una multa de $17,389 con la categoría de multa “Un golpe a un mariscal de campo” y la descripción “Golpe en la cabeza/cuello”.

El contacto fue marginal, lo que con suerte resulta en que la NFL finalmente decida no castigar al joven cazamariscales de los Bengals. Si lo multan, el dinero se destinaría a “La Fundación de Atletas Profesionales para apoyar a las Leyendas necesitadas y la Fundación de la NFL para apoyar aún más la salud, la seguridad y el bienestar de los atletas en todos los niveles, incluido el fútbol juvenil y las comunidades que apoyan el juego”.

La NFL anuncia sus multas Sábado a las 4 pm hora del este. Tras el anuncio, Johnson puede optar por apelar. Si apelara su caso sería “escuchado por oficiales de apelaciones y ex jugadores de la NFL, Derrick Brooks, Ramon Foster o Jordy Nelson, quienes son nombrados y pagados conjuntamente por la NFL/NFLPA. Las decisiones tomadas son definitivas y vinculantes”.

Afortunadamente para Johnson, no todo fue negativo en el juego, ya que registró una captura contra Shedeur Sanders. Terminó el año con una captura en cada uno de los dos últimos juegos.

Final de la temporada regular de los Cincinnati Bengals

El final de la temporada regular no tuvo ramificaciones de postemporada para ninguno de los equipos, ya que ambos habían sido eliminados hacía mucho tiempo. Sin embargo, la historia de cara al juego era sobre el cazamariscales. Myles Garrett. Con 22 capturas, la gente lo sintonizó para ver si pudiera establecer un nuevo récord de capturas en una sola temporada. Logró esa hazaña cuando capturó al mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, en el último cuarto.

Para los Cincinnati Bengals, su temporada de 6-11 marca la peor desde 2020. Puso fin a su racha de cuatro años de temporadas ganadoras y extendió su sequía de postemporada de tres años.