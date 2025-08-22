Jugador de leones que dijo que ‘moriría’ por la actualización de Dan Campbell Shares

El Leones de Detroit Diviértete personalidades en su equipoY eso es algo que los convierte en un equipo entretenido a seguir. Del entrenador en jefe Dan Campbell, quien es más o menos la imagen de un entrenador en la NFL, hasta jugadores como Jared Goff y Amon-Ra St. BrownEste es simplemente un gran escuadrón.

La química es importante para cualquier equipo, y cuando los Leones de Detroit ingresan al draft cada temporada, se aseguran de elegir a los jugadores que se ajustan no solo a la naturaleza física del equipo, sino que también tienen la química del equipo. Dirigiéndose a la temporada 2025-26, está preparado para ser muy Temporada importante para los leones, porque son uno de los Los equipos más fuertes de la NFL pero también estará bajo un nuevo liderazgo de entrenamiento después de perder a sus coordinadores ofensivos y defensivos.

Un nuevo jugador de Detroit Lions que ha ganado mucha atención positiva es Ahmed Hassani. Detroit fue reclutado el jugador egipcio-estadounidense este año como la selección general No. 196, y es difícil olvidar lo que dijo después de ser reclutado. «Moriré en ese campo por ti» Le dijo a Campbell por teléfono Cuando recibió la llamada sobre ser reclutado. Ahora, eso es dedicación.

Detroit Lions Rookie comparte una buena actualización

Hassanein sufrió una lesión durante la semana 2 de la pretemporada, en el Juego de Detroit Lions contra el Miami Dolphins. Ahora, está compartiendo una actualización positiva de que la lesión no parece ser demasiado grave.

En Informe de Justin Rogers de Detroit FootballRogers dice que Hassanein habló con él sobre su lesión y que no necesitará cirugía, después de obtener resultados de resonancia magnética. Si bien Rogers declaró que es «demasiado temprano para decir cuánto tiempo podría estar fuera de acción», sin duda es una buena noticia que no necesite cirugía, y eso le dará una mejor oportunidad de regresar al equipo durante la temporada regular.

Hassanein también tomó redes sociales para compartir una actualización de recuperación. En una publicación reciente sobre sus historias, agradeció a Dios por no necesitar cirugía y sonaba muy esperanzador.

«Dios es bueno, soy bendecido» Hassanein declaró. «Quiero agradecer a todos los que me preguntaron por mí. Estoy muy agradecido y bendecido, no se necesita cirugía, solo tiempo para sanar. Dios es bueno todo el tiempo».

Agregó: «Puede que no lo entiendo, pero realmente confío en el Señor Timing y en todo. Volveré. Haré más hambre que nunca. Toda la gloria a Jesús en todo».

El tiempo de Ahmed Hassanein lejos de los leones todavía en el aire

Entonces, Campbell no ha dejado en claro cuánto tiempo se espera que la Hassanein esté fuera del campo. Pero, el equipo no lo ha puesto en reserva de lesionesAsí que esa es una señal de que las cosas apuntan en la dirección correcta.

Para un jugador que obviamente está tan emocionado de estar en Detroit y jugar para Campbell y los Leones, es realmente una pena que haya tomado un derrame durante el juego de Miami. Pero es un hombre de oración, y probablemente está rezando para volver a salir con sus nuevos compañeros de equipo lo antes posible y enorgullecer a Motor City.