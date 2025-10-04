Jugador de Bills castigado por la NFL por acciones en el juego de Saints

El Bills de búfalo están saliendo de una victoria desagradable sobre el Santos de Nueva Orleans el domingo 28 de septiembre, que cerrado con un 31-19 Victoria para Buffalo. Si bien no fue una sorpresa que el Facturas vencer a la lucha SantosCada juego es importante, y ha ayudado a los Bills a asegurar un récord de 4-0 para comenzar el Temporada 2025-26.

Cada semana, la NFL Penaliza a algunos jugadores por acciones que toman durante los juegos de la semana anterior. «Para proteger a los jugadores del riesgo innecesario y preservar el equilibrio competitivo y la integridad del juego, la Asociación de Jugadores de la NFL y la NFL ha acordado un conjunto de violaciones de reglas relacionadas con el juego que pueden resultar en medidas de responsabilidad». los estados de la NFL. El NFL También actualiza la lista todos los sábados por la tarde con delitos de la semana anterior.

Bueno, el El informe de la Semana 4 de la NFL está arribay uno Bills de búfalo El jugador ha sido golpeado con algunas acciones disciplinarias de la NFL por sus acciones en el Santos juego. También va a pagar un precio considerable por ello.

El jugador de Buffalo Bills se mete en problemas con la NFL

La NFL explica sobre su proceso de responsabilidad del día apelar cualquier fallo. Los casos son escuchados por oficiales de apelaciones y ex jugadores de la NFL, Derrick Brooks, Ramon Foster o Jordy Nelson, que son designados y pagados conjuntamente por la NFL/NFLPA «. Luego, dicen que «las decisiones tomadas son finales y vinculantes».

El sábado 4 de octubre, el NFL anunció que Es una multa Facturas apoyador Dorian Williams Para «aspereza innecesaria», con la descripción como un «bloque ciego». El monto de la multa es de $ 7,989. Claro, eso no parece mucho para los jugadores que hacen millones, pero aún así hace una declaración.

Sin embargo, los fondos irán a una buena causa. La NFL dice que el dinero recaudado de estas multas se dona al Fundación de atletas profesionales para «apoyar a las leyendas necesitadas y al Fundación de la NFL Para apoyar aún más la salud, la seguridad y el bienestar de los atletas en todos los niveles, incluido el fútbol juvenil y las comunidades que apoyan el juego «.

Uno Santos El jugador también apareció en la cuenta de los sanciones. Nefi Sewell Fue multado con $ 12,172 por «maltratar al pateador».

Buffalo Bills se enfrentan a los Patriotas de Nueva Inglaterra

A continuación, el Bills de búfalo se dirigen a un juego contra el Patriotas de Nueva Inglaterra en Domingo por la noche, 5 de octubre. Según la investigación de ESPN, el mariscal de campo de los Bills Josh Allen tiene «45 juegos de carrera con un touchdown aéreo y un touchdown por tierra, empatado con Cam Newton para la mayoría por cualquier jugador en NFL historia.

Escritor de análisis de ESPN Seth Walder hace una predicción audaz para el juegodicho, «Patriotas novato RB Treveyon Henderson Grabará 64 o más yardas por tierra, duplicando su máximo de su carrera actual. Facturas Los oponentes han registrado una tasa de aprobación de menos del 14% sobre la expectativa esta temporada, con mucho, la más baja en la liga. El Facturas‘La defensa induce carreras de oponentes.

Mike Reiss de ESPN También señala que «apareció un problema de lesiones inesperado con uno de los Patriotas‘Los mejores jugadores, como inicio de DT Milton Williams fue agregado al Informe de lesiones Miércoles como participante limitado debido a su tobillo.

El Bills de búfalo están favorecidos para tomar este juego, pero aún necesitan estar en el punto. Sabemos que Allen y la tripulación no se volverán flojos.