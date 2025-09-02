Juez Reglas que Google puede mantener el navegador Chrome, debe compartir datos con rivales

En una decisión el martes, un juez federal dictaminó que Google Debe compartir datos con competidores, una orden dirigida a mejorar su dominio en la búsqueda de Internet, pero rechazó la propuesta del gobierno de los Estados Unidos de obligar a Google a vender su popular Cromo navegador.

El Departamento de Justicia había tratado de obligar a Google a desinvertir a Chrome Como remedio propuesto después de que la compañía perdió el caso antimonopolio del gobierno de los Estados Unidos que lo acusa de un monopolio en la búsqueda. Un tribunal federal dictaminó que Google era un monopolio y actuó ilegalmente al asignar acuerdos multimillonario para hacer que su motor de búsqueda sea el valor predeterminado en los navegadores web y los teléfonos inteligentes, incluidos los dispositivos de Apple y Samsung.

Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo. La compañía había dicho previamente que apelaría una decisión.

El fallo de Mehta dijo que las dos partes «se reunirán y conferirán y, antes del 10 de septiembre de 2025, presenten un juicio final revisado que es consistente con esta opinión del memorándum».