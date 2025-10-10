Juez jubilado del tribunal del consumidor defraudó 31 lakh de rupias en una estafa de arresto digital







Un juez de 71 años que se jubiló de un tribunal de consumidores en el distrito de Amravati de Maharashtra fue supuestamente engañado por 31 lakh de rupias por ciberestafadores en una estafa de arresto digital, una policía dijo el funcionario el viernes, informó el PTI.

Según funcionarios de la ciberpolicía de Amravati, a unos 700 kilómetros de Mumbai, recibieron una denuncia del ex juez el miércoles y presentaron una FIR. Los funcionarios estaban investigando el asunto más a fondo.

La policía dijo que la denuncia les decía que la víctima recibió una llamada de una persona no identificada el 25 de septiembre, afirmando que se habían enviado mensajes obscenos a 40 personas a través de una tarjeta SIM de teléfono móvil registrada a su nombre. La persona que llamó también le dijo al ex juez que su nombre apareció en un caso de lavado de dinero y que su cuenta bancaria se había utilizado en un fraude.

El estafador realizó una videollamada a la víctima y le dijo que se estaba llevando a cabo una investigación en su contra según «tribunal superior órdenes», dijeron los funcionarios, citando la denuncia, según el PTI.

El estafador le dijo además a la víctima que se había cometido un fraude por valor de alrededor de 30 rupias lakh a través de su cuenta bancaria.

El estafador le dijo al anciano que no revelara a nadie sobre la investigación en curso en su contra ni que se acercara a la policía, de lo contrario sería arrestado, dijeron los funcionarios.

La persona que llamó obligó a la víctima a depositar 31 rupias lakh mientras estaba bajo «arresto digital» en dos cuentas bancarias separadas y prometió devolver la cantidad si no se encontraba nada incriminatorio en su contra durante su visita. investigaciónellos han dicho.

Después de dos semanas, cuando el anciano se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa de arresto digital, decidió comunicarse con la policía y presentó una denuncia policial en línea.

Tras su denuncia, se registró una FIR y la policía cibernética de Amravati estaba llevando a cabo una investigación, agregaron los funcionarios.

El arresto digital es una estafa diseñada para extorsionar a las víctimas mediante el miedo, el engaño y la intimidación. En tales estafas, los estafadores suelen hacerse pasar por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, utilizando amenazas de detención contra las víctimas, informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





