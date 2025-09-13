Nena Ruth. Mickey Mantle. Lou Gehrig. Juez de Aaron.

El Yankees de Nueva York El Capitán se mudó a posesión exclusiva del cuarto lugar en la lista de jonrones de todos los tiempos del equipo, pasando a Joe DiMaggio con un jonrón de primera entrada en su victoria por 4-1 sobre el Medias Rojas de Boston el viernes en Fenway Park.

El juez lanzó su 47º jonrón de la temporada, y 362nd como miembro de los Yankees, que lo empujó por delante de DiMaggio como el bateador diestro número 1 en la historia de los Yankees. Él solo sigue a Ruth (659), Mantle (536) y Gehrig (493) en la lista de todos los tiempos de los Yankes.

El juez lanzó una bola rápida 0-1 468 pies, empatada en el octavo jonrón más largo en MLB esta temporada, para su cuarto jonrón en los últimos cuatro juegos de los Yankees y tercero en las últimas dos noches. Lo llevó a seis del líder de MLB Cal Raleigh.

¿Qué dijo Aaron Judge sobre pasar a Joe DiMaggio?

Judge es muy humilde cuando se le pregunta sobre sus logros, diferiendo al éxito de su equipo.

Pero cuando la reportera de Apple TV+ Sideline Heidi Watney, Judge admitió su emoción por adelantarse a DiMaggio.

«Es difícil poner en palabras», dijo Judge. «[Ruth, Mantle and Gehrig] No son solo grandes yankees. Son grandes del béisbol «.

Pero después de finalmente reconocer su notable hazaña, Judge volvió a discutir su orgullo de ser el capitán de los Yankees.

«Solo trato de salir y hacer mi trabajo», dijo Judge. «Tenemos un gran club de pelota. Tengo la suerte de usar estas rayas cada noche y tener la oportunidad de representar a los Yankees, la ciudad de Nueva York. Es una oportunidad especial que no tomo a la ligera. Estoy feliz de haber salido con la victoria».

El codo del juez ha sido un punto de discusión, ya que fue el bateador designado y Giancarlo Stanton jugó en el jardín izquierdo el viernes por la noche. Sin embargo, cuando Watney le preguntó cómo se siente, juez

«Siempre me siento bien después de que ganemos», dijo Judge.

¿Qué dijeron los Yankees sobre que Aaron Judge se calentara?

El segundo base de los Yankees, Jazz Chisholm Jr., fue un All-Star este año. Pero eso no le ha impedido estar «en asombro» de su compañero de equipo.

«Es un jugador especial», dijo Chisholm. «Mis compañeros de equipo y yo siempre hablamos de lo especial que es. No podría estar más feliz que jugar en el mismo equipo que él».

Quizás lo más importante para los Yankees, el gerente Aaron Boone puede ver al juez calentarse, en el momento perfecto.

«Siento que ha obtenido muchos cambios de tipo de juez de Aaron», dijo Boone. «Realmente está controlando la zona de strike mientras lo hace. Se ve bien para mí estos últimos días. Siento que realmente está empezando a encerrar».

Las luchas de Judge juegan el jardín y las peleas, han sido grandes puntos de preocupación para los fanáticos de los Yankees desde que regresó de la lista lesionada después de una tensión flexor en su codo de lanzamiento el 5 de agosto.

El juez tuvo solo 11 éxitos extra-base en 141 apariciones en el plato en un tramo de 32 juegos, a pesar de que siete fueron jonrones y publicó un gran pero de judgeo .879 OPS en ese lapso.

Sin embargo, en las últimas dos noches, Judge tiene 4 de 8 con los tres jonrones y cinco carreras anotadas, y Boone puede verlo comenzar a llevar la ofensiva de Nueva York, en el momento perfecto.

«Siento que los últimos días es más en el que me lo está poniendo rodando», dijo Boone. «Siento que en este momento está llegando a donde necesita disparar adecuadamente y tomar buenas decisiones de swing».