Juez estadounidense ordena debido proceso para migrantes venezolanos enviados a prisión de El Salvador







Un juez federal dictaminó el lunes que el administración Trump debe dar el debido proceso legal a los inmigrantes venezolanos trasladados en avión a una famosa prisión en El Salvador, ya sea ofreciéndoles audiencias judiciales o devolviéndolos a Estados Unidos.

El juez de distrito estadounidense James Boasberg ordenó al gobierno que elaborara un plan en un plazo de dos semanas para los hombres, que desde entonces han sido devueltos a Venezuela en un intercambio de prisioneros. «Los demandantes no deberían haber sido destituidos de la manera en que lo fueron, prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar las bases de su destitución, en clara contravención de sus derechos al debido proceso», escribió Boasberg.

Es el último acontecimiento en un caso que ha sido un punto álgido legal en la amplia ofensiva del gobierno contra la inmigración. Comenzó en marzo, después de que Trump invocara una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para enviar a inmigrantes venezolanos acusados ​​de ser miembros de pandillas a una megaprisión conocida como Centro de Confinamiento Terrorista (CECOT).

Dos aviones llenos de hombres fueron llevados a la prisión, a pesar de una orden verbal de Boasberg de que el avión diera la vuelta. Posteriormente, Boasberg inició una investigación por desacato, aunque un tribunal de apelaciones detuvo la dramática batalla entre los poderes judicial y ejecutivo.

La administración ha negado haber violado su orden. La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre el fallo del lunes. Más de 200 migrantes fueron liberados de regreso a Venezuela en un intercambio de prisioneros con el A NOSOTROS en julio.

El fallo de Boasberg, quien fue nombrado miembro del tribunal federal por el presidente demócrata Barack Obama, les abre un camino para impugnar la acusación de que son miembros de la pandilla Tren de Aragua y están sujetos a destitución bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

«Este fallo crítico deja en claro que la administración Trump no puede simplemente enviar a la gente a una tristemente célebre prisión extranjera sin el debido proceso y simplemente marcharse. Hay consecuencias», dijo el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, que representa a los inmigrantes.

