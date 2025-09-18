‘Jueves Night Football’ en Prime Video: Programa, transmitir en línea gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El NFL se prepara para el comienzo de la semana de fútbol con el «Jueves por la noche de fútbol» juego.

Para la semana 3, dos rivales de la AFC East se enfrentan con los Miami Dolphins (0-2) frente a los Buffalo Bills (2-0) en el Highmark Stadium en Orchard Park, Nueva York, el jueves 18 de septiembre. El juego comienza a las 8:15 pm ET/5: 15 pm Pt.

El NFL juego en vivo Video principal. Sin embargo, no se transmite en ninguna red como NBC, ABC, CBS, Fox, ESPN o NFL Network, por lo que la mejor manera de verla está en línea con un Video principal afiliación.

¿No es miembro? Regístrese para una prueba gratuita de 30 días para aprovechar todo eso Amazon Prime tiene que ofrecer, incluido el acceso a Video principal y juegos de primer nivel; Envío rápido gratis en menos de dos días con entrega principal; Descuentos en la tienda en Whole Foods Market, acceso a eventos de compra exclusivos, como Prime Day y Black Friday, y más.

Puedes comprar la transmisión en vivo del juego a partir de $ 8.99/mes para el independiente Plan de video principalo $ 139.99/año cuando se registre para un Suscripción anual de Amazon Prime aquí.

Aparte de «Jueves por la noche de fútbol» Video principal es el hogar de otras ligas deportivas, incluidas la WNBA, NWSL, Un campeonato (MMA), Premier Boxing Champions, Extra Time Elite (Baloncesto Juvenil) y más. También es donde puedes encontrar películas exitosas y programas de televisión, como «El señor de los anillos: los anillos del poder», «,», «Batman: Caped Crusader,» «Señor. y la señora Smith «,» «Los chicos«»Invencible«»Alcance«» House de carretera «,» «Polvillo radiactivo«» La rueda del tiempo «y otros.

