Juegos móviles de Netflix Top: ‘Juego de calamar: desatado’, ‘Solitaire’, ‘GTA’

Netflix aún no ha presentado datos de usuario específicos para su creciente lista de contenido de juegos, pero un nuevo informe de terceros ha revelado que «Juego de calamar: desatado«Y» Solitaire «estuvieron entre los juegos móviles más populares del streamer en los últimos tres meses. Sin embargo, los muy promovidos»Luna rebelde«El juego no llegó a la clasificación para los 15 juegos más jugados.

Según los datos compilados por ¿Qué hay en Netflix? y verificado por Variedadque se basa en los títulos de juegos móviles que obtuvieron una insignia «Top 10» para el tiempo de juego global en la aplicación de Netflix entre el 7 de mayo al agosto. 12, la ranura No. 1 va a un clásico: «Solitario». Los 5 mejores fueron completados por «Grand Theft Auto: San Andreas – La edición definitiva», luego «Football Manger Mobile 2024», «Bloons TD 6» y «Squid Game: Unleashed».

El juego del «juego de calamar» probablemente puede atribuir parte de su tiempo de juego a la tercera y última temporada de «Squid Game», que debutó el 27 de junio, como el juego, que se lanzó por primera vez en diciembre con la temporada 2 – luego incluyó varias actualizaciones vinculado a los nuevos episodios.

Los 10 juegos restantes fueron, en orden: «Word Trails», «Storyteller», «World of Peppa Pig», «Street Fight IV CE», «Bob Esponja: Get Cooking», «Single’s Inferno: Choices», «Snake.io», la franquicia «Netflix Stories», «Farming Simulator 23» y «Black Mirror: Thronglets» (Libere de abril de abril 10 de la temporada «de la temporada».

Ausente de la lista había «línea de sangre», un juego móvil ambientada en el mundo de la «Luna Rebelde» de Zack Snyder franquicia cinematográfica. Ese título fue lanzado el 15 de julio.

Cabe señalar que esta clasificación no incluye juegos solo disponibles a través de televisores, como «Happy Gilmore: Golf Mayhem ’98 Demo» de Netflix, que debutó el 25 de julio junto con «Happy Gilmore 2».

Los representantes de Netflix declinaron hacer comentarios sobre estas clasificaciones agregadas para sus títulos móviles.

Si bien Netflix recientemente comenzó a eliminar varios títulos de terceros de su oferta de juegos móviles, el streamer continúa aumentando su división de juegos interna con más títulos basados en su propia IP, tanto para plataformas móviles como de televisión, y nuevos originales en proceso.