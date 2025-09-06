JUEGOS JEGALES WR XAVIER Digno sale de la Semana 1 con lesiones

El Jefes de Kansas City‘La temporada 2025-26 está en funcionamiento, aunque no lo mejor de los inicios. A principios de su juego de la Semana 1 contra el Chargers de Los ÁngelesUna de sus mejores piezas salió temprano.

Receptor ancho de segundo año Xavier digno Sufrió una lesión en el impulso de apertura de Kansas City. Es una dolencia del hombro, Según el equipoque inicialmente lo vio ser gobernado cuestionable para regresar.

Xavier Worthy deja el primer partido de la temporada regular de los Chiefs temprano

Fue una partida muy rápida para un jugador joven prometedor. Solo tres instantáneas sobre la acción en la ofensiva, el tercer y 6 pase de los Chiefs cayó incompleto. Jugador de ataque Patrick Mahomes No se pudo ejecutar, lo que puede haber sido al menos parcialmente debido a la lesión de Worthy.

La selección de primera ronda de 2024 chocó con ala cerrada Travis Kelce sobre lo que parecía ser un concepto de malla. Worthy y el futuro hombre del Salón de la Fama no crearon suficiente distancia entre ellos, lo que resultó en una secuencia aproximada y su posterior partida.

Cuando Kansas City salió al campo a continuación, la transmisión en el juego confirmó una lesión en el hombro. Se decía que Worthy estaba haciendo una mueca de dolor cuando salió del campo. Fue al vestuario para una evaluación adicional poco después.

Como novato, Worthy jugó en cada uno de los juegos de los Chiefs. El ex destacado de Texas obtuvo 59 pases en el primer año, bueno para 638 yardas y 6 touchdowns. También llevó la pelota 20 veces en el suelo para 104 yardas y otros 3 puntajes. Desde las semanas 11-17, Worthy promedió 56 yardas por juego y surgió como un objetivo principal para Mahomes.

La pérdida del Super Bowl Lix ante el Filadelfia EaglesUna excursión de 157 yardas, sirvió como logro coronado de Worthy. Acumuló 19 atrapadas para 287 yardas y 3 puntajes en tres concursos de postemporada.

Esta historia se está actualizando.